SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo

Vanguardia
por Vanguardia

Organismos internacionales denuncian persecución judicial contra Armando Castilla y exigen el cese de acciones ilegales tras su detención

Coahuila
/ 9 enero 2026
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un mensaje en el que reclama la liberación inmediata y el respeto pleno a las garantías legales de Armando Castilla, director general de Grupo Vanguardia.

A la par, la Alianza de Medios MX dio a conocer la noticia de la detención y recordó los señalamientos que Vanguardia ha realizado previamente sobre la persecución judicial de la que ha sido víctima.

Fue alrededor de las 13:00 horas que Vanguardia difundió la noticia, alertando sobre la situación a nivel nacional.

La SIP, asociación dedicada a defender las libertades de expresión y de prensa que cuenta con más de mil socios en toda América, señaló: “La detención del director general de Grupo Vanguardia de #México, Armando Castilla, ocurrida hoy, apunta a una acción arbitraria e ilegal. Reclamamos su liberación inmediata y el respeto pleno a las garantías legales y a la libertad de prensa”. Este mensaje se une a las múltiples alertas en favor de periodistas que la organización denuncia a través de sus canales.

Por su parte, la Alianza de Medios recordó las denuncias previas del medio: “Grupo Vanguardia ha señalado desde hace años que tanto el medio como su director general son víctimas de una persecución judicial en forma de demandas desproporcionadas y abusos legales”, publicó en su portal.

CONTEXTO DE LA DETENCIÓN
A las 10:00 de la mañana de este viernes 9 de enero, elementos de la Fiscalía de Nuevo León, con apoyo de la Guardia Nacional, detuvieron al director de esta casa editora como parte de un procedimiento en su contra, cuyos detalles técnicos son desconocidos hasta el momento.

Trascendió que el director general fue detenido por, supuestamente, no haberse presentado a una orden de notificación del Ministerio Público.

TEMAS
Justicia
Libertad De Expresión
Caso Vanguardia
Localizaciones
México
