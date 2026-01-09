Coparmex Monclova respalda ampliación de plazo en subasta de AHMSA

Monclova
/ 9 enero 2026
    Coparmex Monclova respalda ampliación de plazo en subasta de AHMSA
    Coparmex señaló que el ajuste no es una dilación, sino una medida preventiva para evitar conflictos legales de la empresa. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Considera que la ampliación permitirá mayor certeza legal y evitar futuras impugnaciones

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Monclova respaldó la prórroga otorgada al proceso de subasta de Altos Hornos de México, al considerar que permitirá cerrar el procedimiento con mayor certeza legal y sin riesgos de futuras impugnaciones.

El presidente del organismo empresarial, Mario Coria Rohell, señaló que la ampliación de 30 días fue solicitada por el Síndico de Quiebra, Víctor Manuel Aguilera, y avalada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, debido a que aún se trabaja en la integración final del padrón de trabajadores.

Explicó que se revisa una lista cercana a 14 mil empleados, principalmente para definir con precisión los montos que les corresponden, a fin de garantizar que nadie quede fuera del proceso y que los pagos se realicen conforme a lo que establece la ley dentro del Concurso Mercantil.

Coria Rohell afirmó que, aunque el ajuste en el calendario representa un retraso, no se trata de una dilación innecesaria, sino de una medida preventiva que busca evitar conflictos legales que podrían alargar aún más el proceso.

Detalló que los interesados en adquirir la empresa deberán respaldar su propuesta con una garantía de 115 millones de dólares, equivalente al 20 por ciento del valor estimado de la subasta, fijado en 1,127 millones de dólares.

El líder empresarial sostuvo que desde Coparmex se ha insistido en la importancia de mantener continuidad en la conducción del procedimiento, al señalar que el proceso ya se encuentra avanzado y que modificar su rumbo habría generado mayor incertidumbre.

Finalmente, expresó que un mes adicional es razonable si con ello se logra que la subasta se concrete correctamente, estimando que el proceso podría llevarse a cabo en marzo, lo que abriría la puerta a una eventual reactivación de AHMSA.

Temas


Trabajo
Empresas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

