$!Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA

La Fiscalía de Nuevo León mintió en el comunicado con el cual “informó” sobre la detención del Director General de VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo, ocurrida este viernes por la mañana. En su comunicado la dependencia asegura que la detención tuvo lugar en la vía pública, en “carretera Miguel Alemán”, lo cual es falso. El Director de VANGUARDIA fue detenido dentro del aeropuerto de Monterrey en las inmediaciones del filtro de seguridad, previo a ingresar a la sala de última espera del recinto.

Su detención fue realizada por un operativo que incluyó apoyo de elementos de la Guardia Nacional, lo que cual es completamente desproporcionado para el supuesto delito del cual se le señala. Otra falsedad en la información que circuló la Fiscalía, es que supuestamente el director de VANGUARDIA puso en venta un terreno con valor de 3 millones de pesos que no está a su nombre.

No existe absolutamente ningún antecedente de venta que se haya hecho de ningún bien inmueble.

Lo que sí es de señalar es el despliegue de fuerza coordinado por la Fiscalía con apoyo de la Guardia Nacional para realizar una detención dentro de un aeropuerto por un caso menor.

VANGUARDIA informó que hasta esta hora de la tarde, el equipo legal no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, por lo que exigió que se respeten las garantías individuales del Director General, que incluye la legítima defensa y el apego irrestricto al debido proceso.