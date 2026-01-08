El hermoso evangelio de los bravucones

Viene la avalancha de neocolonialismo. En el otro lado, acostumbrados a llamar a quienes emigraron a los Estados Unidos de América.

Todo Texas en sus condados cuenta con apellidos castellanos. California de las ciudades santuario. Los Ángeles aún transmite la algarabía de Lalo Guerrero.

Compositor y guitarrista mexicano-estadounidense, conocido como “El padre de la música chicana”. Tin-Tan inmortalizó el género de Zoot Suit. A los pachucos y la moda contraria a las buenas conciencias.

Sumatoria de Las Ardillitas y el Panfilo siempre equivoco, con la melodía de los dientes y el vacilón de Eduardo Guerrero Jr.

El artista nació el 24 de diciembre de 1916 en Tucson, Arizona, ciudad a la que emigraron sus padres procedentes de Cananea, Sonora. Fue parte de una familia de 21 hermanos de los cuales sólo sobrevivieron nueve de ellos.

Fue reconocido por el Instituto Smithsoniano como un tesoro nacional del folk, y recibió de Bill Clinton la Medalla Nacional de las Artes en 1996.

El arte puede resultar peligroso y transgresor. Dominado por la ideología xenofóbica, clasista y degenerado, como lo es Donald Trump.

Intentamos por todos los medios, concentrados en gremios culturales de Nuevo León y de los rincones del territorio nacional, lanzar desplegado social de reproche a los terroristas de la Casa Blanca.

Renee Nicole Macklin Good, de 37 años, madre de tres hijos, poeta, escritora, esposa y madre. Ejecutada por un elemento de ICE. Con toda premeditación, alevosía y ventaja de parte del supuesto servidor público.

Disfrutaba de Mineápolis. Good estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion de Norfolk, Virginia, y en 2020 ganó un premio para estudiantes universitarios de la Academia de Poetas Estadounidenses.

El presidente Donald Trump declaró que las imágenes son “algo horrible de ver” y alegó que la conductora se comportaba de forma “muy desordenada, obstruyendo y resistiendo, y que luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”.

Situación nunca cierta. Tampoco lo dicho por secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se encontraba de visita en Texas y describió el incidente como un “acto de terrorismo doméstico” contra el servicio migratorio.

La muerte de la mujer de 37 años es, según los datos disponibles, el quinto fallecimiento vinculado a operativos migratorios recientes en grandes ciudades del país.

Duele y ofusca las mentiras de los cobardes. Poner un alto obliga a la humanidad. Decir basta ya.

Incluimos el poema premiado. Con formas de verso lírico y arrebatador. Resuene en los confines de nuestro planeta. Apagar la vida de quien, como Lalo Guerrero, plasmó arte en palabras.

SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA DISECCIÓN DE FETOS DE CERDO

Quiero de vuelta mis mecedoras,

atardeceres solipsistas,

y sonidos de la selva costera que son tercetos de cigarras y pentámetros de las patas peludas de las cucarachas.

He donado biblias a tiendas de segunda mano

(las aplasté en bolsas de basura de plástico con una lámpara de sal ácida del Himalaya;

las biblias postbautismales, las que saqué de las esquinas de las manos carnosas de los fanáticos, las simplificadas, fáciles de leer, parasitarias):

Recuerdo más el olor a goma resbaladiza de las ilustraciones brillantes de los libros de texto de biología; me quemaban los pelos

de la nariz, y la sal y la tinta que se me pegaron en las palmas.

Bajo los recortes de luna a las dos cuarenta y cinco de la mañana estudio y repito

ribosoma

endoplasmático—

ácido láctico

estambre

en el IHOP de la esquina de Powers y Stetson Hills—

repetí y garabateé hasta que se abrió camino y se estancó en un lugar que ya no puedo señalar, tal vez mis entrañas—

tal vez ahí, entre mi páncreas y mi intestino grueso, está el insignificante arroyo de mi alma.

Es la regla con la que ahora reduzco todas las cosas; dura y fragmentada por el conocimiento que

solía sentarse, un paño sobre la frente febril.

¿Puedo dejarlos a ambos en paz? Esta fe voluble y esta ciencia universitaria que me abuchea desde

el fondo del aula

ahora no puedo creer que la Biblia, el Corán y el Bhagavad Gita me estén deslizando el pelo tras

la oreja, como solía hacerlo mamá, y que exhalen por la boca “hagan espacio para la maravilla”.

Todo mi entendimiento se desliza por la barbilla hasta el pecho y se resume en:

La vida es simplemente

el óvulo y el espermatozoide

y dónde se encuentran esos dos

y con qué frecuencia y con qué éxito

y qué muere allí.