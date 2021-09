‘Municipio no reconoce problema de violencia de género en transporte público’

El municipio de Saltillo no reconoce que existe un problema de violencia de género: acoso, hostigamiento y abuso sexual en las unidades de transporte público, ni tiene mecanismos seguros para atender reportes, sin revictimizar a la mujer, sostuvo la investigadora Diana Infante Vargas, quien documentó cifras y casos en su el libro “Acosadores a bordo”.

“La autoridad local tiene una renuencia a reconocer el problema, porque eso implicaría que el Gobierno local levanta la mano y dice que existe violencia de género en nuestro transporte público, ¿y qué va a pasar cuando esos enunciados salgan de las palabras de quien tengan que salir?, entonces Saltillo ya no es la ciudad más segura para vivir”, apuntó la arquitecta y urbanista.

De acuerdo con la investigación de Infante Vargas, el 96 por ciento de las usuarias de transporte público de Saltillo viajan con miedo de ser acosadas o abusadas sexualmente. Este resultado desvanece las líneas de marketing político de las últimas administraciones municipales, incluida la actual, que resaltan a la capital del estado como una de las ciudades más seguras y con mejor calidad de vida del país.

“Acosadores a bordo. Un estudio sobre la violencia de género en el transporte público de Saltillo” es el resultado de dos años de investigación y contiene datos duros sobre la falta de protocolos seguros y dignos para la contratación de conductores por parte de los concesionarios, y la falta de autoridad y respuesta del Instituto Municipal de Transporte (IMT) para entender y afrontar la situación.

Además incluye las historias de 12 mujeres que vivieron episodios de violencia de género dentro de las unidades, las cuales muestran cómo funciona la autoridad y sus sistemas de reporte que incluyen la categoría de acoso o abuso sexual.

“Es lo que intenta hacer este libro, dar un panorama completo de manera cuantitativa y cualitativa a través de las encuestas, que vienen encuestas y datos duros y porcentajes; pero para mí siempre ha sido muy importante que se sepa el otro lado de la moneda con las historias, esto es un problema social que se tiene que ver desde una visión muy humana”, subrayó la arquitecta y urbanista Diana Infante.

El estudio también mostró el rol que juegan las autoridades locales para perpetuar la violencia de género en estos espacios, ya que no solo es un problema de esta administración, sino que proviene de décadas atrás, y no se ha querido atender de manera integral, con estudios científicos y perspectiva humana.

INCIDIR EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Una primera parte del estudio fue publicada en enero de este año en una publicación internacional de la Revista de Estudios de Género, y ene se nivel situó a Saltillo en el debate académico y político sobre la violencia contra la mujer en el transporte público

“Estamos presentando los datos para que puedan ser utilizados por la autoridad pública en la creación de políticas”, afirmó la especialista Diana Infante Vargas.

La investigadora narró que en junio de 2019 fue víctima de violencia sexual en ruta de Saltillo, por lo que inició el proceso de denuncia e incluso presentó un proyecto ante el IMT, en ese entonces encabezado por Sigfrido Macías, para realizar un estudio de violencia contra la mujer y diseñar políticas públicas, protocolos y acciones contra este problema.

“Me dijeron no se puede hacer, no se puede medir, no tenemos los recursos, no tenemos la capacidad técnica. ¿Si el Instituto como autoridad local no la tiene, entonces quién la tiene? Lo voy a hacer yo sola porque se puede, esto hubiera salido en dos meses si lo hiciera el IMT, yo lo hice en dos años”, dijo Vargas Infante.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Acosadores a bordo” será comentado en la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC):

Lunes 20 septiembre

17:30 horas

Sala Enriqueta Ochoa

Participan Paola Praga, activista y periodista; María West, artista e ilustradora; Saray Colin, diseñadora; y la autora Diana Infante Vargas