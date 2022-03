Red 5G en Saltillo: oferta Telcel planes de 600 hasta mil 500 pesos

Están disponibles equipos: Motorola, Huawei, Samsung, TCL y Xiaomi; iPhones 12 y 13 Pro Max, de más de 30 mil pesos, aún no tendrían acceso a este tipo de tecnología en tanto Apple no realice la actualización pertinente.

Tal como lo anunció Telcel a partir de este 28 de febrero ya se pueden contratar los nuevos planes de 5G de renta mensual para disfrutar de su red de nueva generación; en Saltillo las sucursales del norte informaron que los costos van desde los 600 hasta los mil 499 pesos sin incluir la renta del equipo.

Son siete los planes disponibles y llevan por nombre Telcel Plus 5G y sus precios van desde 599 pesos el plan más básico que ofrece 14 GB de datos por mes, hasta los mil 499 pesos al mes por 60 GB de datos mensuales.

El primero de los planes Telcel Plus 5G 5, ofrece además de los 14 GB por mes, redes sociales como Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, y Uber, además de SMS y llamadas ilimitados por 599 pesos más la renta del equipo.

Todos los planes ofrecen redes sociales, llamadas y mensajes ilimitados, variando únicamente los GB disponibles, en su caso el segundo plan: Telcel Plus 5G 6 ofrece 18 GB por una renta mensual de 699 pesos; mientras que el tercer plan Telcel Plus 5G 7 tiene un costo de 799 pesos y ofrece 22 GB al mes.

El cuarto plan Telcel Plus 5G 8 por 899 pesos al mes, ofrece 26 GB de navegación; el plan Telcel Plus 5G 9 incluye 32 GB al mes con un costo de 999 pesos mensuales. El siguiente plan: Telcel Plus 5G 10 brinda al usuario 45 GB para disponer en un mes por 1,299 pesos y finalmente el plan Telcel Plus 5G 14 por 1,499 pesos al mes ofrece 60 GB.

Telcel es la primera operadora en dar el salto a la nueva tecnología de telefonía móvil, prometiendo cobertura inicial para 18 ciudades, entre ellas Saltillo y Torreón, con un alcance de hasta 40 millones de habitantes.

Algunos de los equipos que serán compatibles con la red 5G de Telcel serán: Xiaomi, Samsung Galaxy, Motorola Edge, Motorola Moto G, Oppo Reno, Huawei ZTE, HONOR, TCL 10, OnePlus y Nokia G50, mientras que los equipos de IPhone deberán esperar a que la empresa Apple realice la actualización necesaria para ser incluidos en esta nueva red.

Asimismo, en las sucursales del norte de Saltillo, apuntaron que más allá de la renta mensual, se deberán cumplir algunas condiciones para disfrutar de la red 5G, por ejemplo, tener una SIM compatible así como un equipo compatible con dicha red, que estarán sujetos a disponibilidad, pero de los que ya cuentan con inventario.