Aumentan en Torreón carreras clandestinas tras triunfo de “Checo” Pérez, asegura Seguridad Pública

TORREÓN, COAH.- Motivados por la victoria de “Checo” Pérez en el Gran Premio de Mónaco, la Dirección de Seguridad Pública Municipal ha estado recibiendo - sobre todo por las noches-, reportes de carreras clandestinas de autos en diferentes puntos de la ciudad, informó el director de la corporación, César Perales Esparza.

Respetando la autonomía de Tránsito y Vialidad, que son los primeros respondientes, dijo que han acudido a las llamadas de servicio porque cada vez más personas toman las carreras clandestinas como un juego, más ahora con el histórico triunfo de Checo Pérez en el Gran Premio de la Fórmula 1.

Se apoderan de intersecciones o realizan competencias a alta velocidad, es un fenómeno que parece estar de moda y, por otro lado, algunos automovilistas muestran “piques” a plena luz del día y a solo metros de las patrullas, por lo que han sido apercibidos y turnados a Tránsito Municipal.

Las carreras clandestinas, además de violar los reglamentos de Tránsito, los conductores ponen en riesgo la integridad física de otras personas, las vialidades de la ciudad no son una pista para jugar corridas, ahora mucha gente emula ese tipo de actividades, apuntó.

Desconocen que las pistas de carreras son construidas ex profeso para competencias de auto y las calles de la ciudad no son para eso, no reúnen las condiciones para una competencia, reiteró.