AFAIS tendrá próxima inauguración

La espera terminará oficialmente para todos los seguidores del futbol americano saltillense, es prácticamente un hecho que está de regreso la temporada infantil de la Asociación de Futbol Americano Infantil Saltillo (AFAIS), misma que tuvo que esperar dos años para retornar a las acciones.

Será este próximo 01 de octubre en punto de las 10:00 horas cuando la AFAIS celebre la inauguración liguera, el Estadio Olímpico de Saltillo será la sede para el evento tan esperado por familias, fanáticos y atletas.

Publicidad

Esta semana las actividades continuarán con la segunda fecha de scrimmage, es decir con duelos de precampaña, algunos de los partidos que darán son Vaqueros vs Pieles Rojas, Lobos vs Cargadores, Pumas vs Boxer y Steel Ducks vs Águilas de Saltillo. En la segunda jornada amistosa destacarán los escenarios de Águilas de Saltillo y el Estadio Jorge Castro Medina, dándole variedad a esa parte de la organización.

La temporada oficialmente arrancará con partidos el próximo 06 de octubre, el formato constará de dos grupos y pasarán a la ronda de semifinales los mejores dos de cada uno de los rubros. Después de tanta espera, este año habrá competencia y nuevos campeones del organismo más importante del emparrillado infantil saltillense.