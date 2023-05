Anuncia Ricardo Salinas Pliego que la Selección Mexicana jugará en el estadio de Mazatlán

La Selección Mexicana tendrá un partido amistoso en Mazatlán, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Kraken y servirá como trampolín para el Tri rumbo a la Nations League y la Copa de Oro.

Fue el dueño del equipo y de la televisora, TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien reveló que logró un acuerdo para llevar a México al recinto que alberga los juegos del Mazatlán FC, equipo que milita en la ciudad de Sinaloa.

“Ahhh por cierto, les tengo noticias a los MAZATLECOS; se que han sido una afición grandiosa con el @MazatlanFC, ME TOCÓ VIVIRLO EN PERSONA... y que no hemos dado los resultados esperados, entonces a manera de disculpa con ustedes les tengo una sorpresa (que me imagino que ya anda en las redes sociales)”, informó.