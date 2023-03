Fue el primer jonrón de Ohtani en el torneo. Ha conectado seis hits en 12 turnos, con ocho remolcadas y siete bases por bolas. Recibió el boleto con las bases llenas en el sexto, el tercero consecutivo que fue expedido por el relevista Blake Townsend entered.

Yoshinobu Yamamoto recetó ocho ponches en cuatro innings en blanco, permitiendo un hit y sin boletos. Promedió 95.2 mph con su recta. Yamamoto fue el Jugador Más Valioso de la Liga del Pacífico con los Orix Buffaloes en 2021 y 2022, y lanzó un juego sin hits el pasado 22 de junio ante los Saitama Seibu Lions.

Robbie Perkins fue el único australiano que se embasó ante Yamamato al conectar un sencillo con un out en el tercero. Alex Hall evitó la blanqueda al disparar un jonrón en el noveno contra Hiroto Takahashi.

Australia (2-1) se ubica segunda en el Grupo B, por delante de la República Checa y Corea del Sur (ambos 1-2) y la eliminada China (0-3). Australia se clasificaría si vence a los checos el lunes, cuando Corea del Sur enfrente a China.

ITALIA 7, HOLANDA 1

Chadwick Tromp disparó un jonrón para poner en ventaja a Holanda en el tercero, pero Italia estalló con una ofensiva de seis carreras en el cuarto, coronada por un triple de dos carreras de Nicky Lopez. Brett Sullivan, Ben DeLuzio y Sal Frelick aportaron sencillos remolcados, y el pitcher derrotado Mike Bolsenbroek hizo un lanzamiento descontrolado.

Matt Harvey, el ex as de los Mets de Nueva York, se apuntó la victoria al permitir una carrera y dos hits en cuatro innings. Italia tiene como mánager a Mike Piazza, el otrora receptor de los Mets y Dodgers que es miembro del Salón de la Fama.

Holanda, necesitada de anotar de tres carreras para avanzar, colocó a dos corredores en circulación sin outs en el noveno ante Mitchell Stumpo. Juremi Profar se ponchó, Tromp falló con un elevado en territorio de foul cerca del plato y Ray-Patrick Didder se ponchó.

Xander Boagerts, el nuevo campocorto de los Padres de San Diego, se fue de 15-4 (.267) y una impulsada en el torneo.

¿Cómo se jugarán los cuartos de final?

Aunque la primera ronda aún se está definiendo, Japón, Italia y Cuba ya obtuvieron su pase a la segunda de la máxima justa internacional de béisbol, que se desarrollará del próximo miércoles 15 al sábado 18, con cuatro enfrentamientos (entre las ocho selecciones totales) con formato de eliminación directa.

Los encuentros tendrán lugar en las ciudades de Tokio, Japón y Miami, Florida y estarán distribuidos de la siguiente manera:

Tokyo Dome:

Grupo B (2) vs Cuba

Italia vs Japón

Loandepot Park

Grupo C (2) vs Grupo D (1)

Grupo D (2) vs Grupo C (1)

Los ganadores de esta ronda, se enfrentarán en las semifinales.