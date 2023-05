“Lo vivo muy apasionado, porque muchas personas no saben lo que he pasado en este club, me ha costado muchas cosas, pero al final ha llegado esto, pero estoy súper feliz, súper contento. Lo dedico a mi esposa a mis hijos y al cielo.

“Mino Raiola, que se lo merece, es una persona especial”, agregó.

Lozano habló sobre el rol que tuvo esta temporada en comparación con la anterior, pues en la presente no brilló con goles y asistencias, pero aportó en otras “fases del juego”.

“Como he dicho, este torneo no tuve muchos goles pero siempre quise aportar en otra fases del juego. Hice lo que me pedía el entrenador, no tuve asistencias o goles, pero generaba jugadas y eso lo vio el entrenador y creo que lo hice bien.

“Vamos a festejar con mucha pasión. Lo estoy viviendo al máximo. He vivido muchas cosas, he sufrido tantas y merecidísimo”, dijo el mexicano.

Sobre la cancha del Dacia Arena, Hirving Lozano aún no podría comprender la locura que vivió en la casa del Udinese, por lo que compartió que habrá que esperar para ver cómo los recibe la afición napolitana, misma que festejó en los principales puntos de la ciudad y en el Estadio Diego Armando Maradona.