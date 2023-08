Diego Balleza y Randal Willars llegan a la Copa del Mundo de Clavados gracias a Martha Higareda y Karla Souza

Martha Higareda , protagonista de No manches, Frida y Amarte duele , fue quien pago la inscripción de Diego Balleza para la competencia que se realizó en Berlín , mientras que la actriz mexicana, reconocida por su participación en La Caída , donde interpretó a una clavadista olímpica, y Nosotros los nobles , Karla Souza , pagó la inscripción de la misma competencia a Randal Willars.

Sin embargo, no fueron las únicas personas que apoyaron con los gastos de los clavadistas; la comunidad judía y el Consulado de Bulgaria, siendo este último quienes pagaron todos los viajes que fueron necesarios para ir a competir. “El cónsul de Bulgaria, quien fue quien me pagó todos los viajes; desde México, hasta Japón; de Japón a España; España a Alemania y de Alemania de regreso a acá [México].”