Giménez tendrá el partido de su vida ante Ecuador

CHARLOTTE.- El delantero de Cruz Azul, Santi Giménez dejó claro lo importante que es el duelo ante Ecuador para su carrera como futbolista, pero también habló de sus referentes como Raúl Jiménez y el presente de Diego Lainez.

“Es el partido de mi vida, es un sueño jugar en selección mexicana y si me tengo que tirar de cabeza lo haré. Es un partido muy lindo, siempre que compiten países es lindo por lo que

representa. Ecuador es un gran rival, están muy bien en las Eliminatorias de Conmebol, será un partido muy parejo y lindo para disfrutar”, dijo tras su llegada, junto con los otros convocados del Tri a Charlotte.

Sobre Raúl Jiménez, el delantero titular de el Tri aseguró: “Es el referente de la selección mexicana y del mundo porque es un gran jugador, un ejemplo a seguir que ha pasado muy bien las adversidades. Está en gran momento pese a la lesión, lo pasó y recuperó su nivel, es mi referente”.

Sobre la cuestión de Europa, Santi Giménez no se escondió: “Desde mi punto de vista no es acelerado el proceso, ellos se lo han ganado, Santi Muñoz no tuvo muchos partidos en primera división, pero hizo un Mundial Sub-17 tremendo y no creo que sea acelerar procesos, sino hacer tu proceso allá y eso es importante”.

Finalmente ‘El Bebote’ dejó claro que su objetivo es ir al Mundial de Qatar 2022, pero sabe que para ello tiene que ir mejorando en el día a día, dar lo mejor de sí en cada partido y competir para ser la mejor opción y entrar en la convocatoria final.

“Claro que la mira está en el Mundial de Qatar 2022, desde niño decía que era en el que yo quería estar, con la fe en Dios y el trabajo todo se puede, hay delanteros muy buenos, la competencia es dura, pero siempre tengo esa esperanza y esa fe que se puede lograr”, cerró.