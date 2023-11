Swiatek vs Pegula: Iga vence a Sabalenka y peleará el título de las WTA Finals de Cancún

Después de 22 horas y 53 minutos de haberse pospuesto el partido este sábado por lluvia, Swiatek hizo un quiebre en el cuarto game y a partir de ahí mostró un servicio impecable y con sobriedad hizo frente a los excesos de Sabalenka , con disparos como truenos, 11 de ellos convertidos en errores no forzados.

El revés de la polaca desquició a Sabalenka, que insistió en apelar a su potencia pero otra vez, en el séptimo, juego sufrió un rompimiento.

Emocionada ante un grupo de entusiastas polacos con banderas y mexicanos que la alabaron, la actual número dos agradeció el apoyo para salir adelante en un partido que, según dijo, fue el más duro de la semana.

“El marcador 6-3, 6-3, no refleja lo difícil que fue. Aryna es una gran jugadora que le pega fuerte a la pelota; la final ante Jessica será difícil y me concentraré en no perder la concentración”, dijo Swiatek.