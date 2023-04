Quiebras bancarias no han terminado: Warren Buffett

Aunque señaló que los depositantes no perderán sus fondos, el mítico empresario estadounidense Warren Buffett dijo que es probable que quiebren más bancos de Estados Unidos.

“Las quiebras bancarias no han terminado”, dijo el presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway en una entrevista en CNBC el miércoles. Las “decisiones tontas” de los gerentes de los bancos no deben “aterrorizar a toda la ciudadanía de Estados Unidos por algo que no debería asustarles”.

Buffett dijo que está dispuesto a apostar que ningún depositante perderá dinero el próximo año.

Aun así, el inversionista multimillonario detectó que las acciones de los bancos en dificultades no son inversiones de valor porque es probable que los accionistas pierdan aunque el Gobierno tome medidas para proteger a los depositantes.

“No van a salvar a los accionistas”, dijo Buffett después de que se le preguntara si las acciones golpeadas de los bancos regionales, incluidas las de First Republic Bank, serían una “ganga”.

Buffett dijo que la estructura de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por su sigla en inglés), que recoge las valoraciones de los bancos con los depósitos que asegura, significa que el Gobierno federal no perderá dinero mientras resuelve la situación de los bancos en quiebra.

“La gente tiene la impresión de que la FDIC es el Gobierno de EU”, dijo Buffett. “Pero el costo de la FDIC, incluido el costo de sus empleados y todo, corre a cargo de los bancos. Así que los bancos nunca le han costado un centavo al Gobierno federal”, detalló.

BANCOS SE ‘BLINDAN’

Según informó Bloomberg Newus, los mayores bancos de EU se ven obligados a aumentar sus reservas después de que en marzo participaran en los esfuerzos para reforzar al asediado First Republic Bank.

Algunos bancos reservarán alrededor de 100 millones de dólares, una cantidad que probablemente tendrá un impacto mínimo en sus beneficios.

JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup y Bank of America depositaron 5 mil millones de dólares en FRC el mes pasado.

En total, 11 bancos participaron en el esfuerzo combinado que supuso el depósito de 30 mil millones de dólares en First Republic para ayudar a hacer frente a los flujos de salida a corto plazo. Los depósitos han estado aparcados en FRC durante al menos 4 meses y todos los depositantes esperan recuperar sus depósitos.

