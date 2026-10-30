Comienza la evacuación de población civil en la ocupada ciudad ucraniana de Oleshki

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Comienza la evacuación de población civil en la ocupada ciudad ucraniana de Oleshki
    Ucrania y Rusiacomenzaron a entregar ayuda humanitaria en Oleshki y a evacuar a población civil de esa localidad ocupada por las fuerzas rusas en la región sureña de Jersón. EFE/Jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania

Los defensores del pueblo de Ucrania y Rusia, Dmitró Lubinets y Yana Lantrátova, respectivamente, ya se encuentran en Oleshki, donde organizan la evacuación

KIEV- Ucrania y Rusia han comenzado a entregar ayuda humanitaria en Oleshki y a evacuar a población civil de esa localidad ocupada por las fuerzas rusas en la región sureña de Jersón, anunciaron ambas partes en la aplicación de Telegram.

Los defensores del pueblo de Ucrania y Rusia, Dmitró Lubinets y Yana Lantrátova, respectivamente, ya se encuentran en Oleshki, donde organizan la evacuación, según dijo la segunda en un mensaje en Telegram, algo que confirmó también David Arajamia, jefe del grupo parlamentario oficialista de Ucrania, Servidor del Pueblo.

Desaca Putin el papel de Melania Trump en la misión humanitaria en Oleshki

“Estamos en Oleshki”, señaló Lantrátova, quien explicó que se organiza la evacuación según quienes quieren “marcharse a territorio de Rusia” y a quienes a “territorio de Ucrania”, si bien “todos tendrán la posibilidad” de abandonar la localidad, ocupada por Rusia desde el inicio de la guerra a gran escala en 2022.

La defensora del pueblo rusa especificó que han sido habilitados 25 autobuses con 750 plazas para “la salida voluntaria y segura” de la población civil.

Además, nueve ambulancias atendidas por medio centenar de paramédicos ayudarán a salir a las personas sin movilidad que hayan decidido abandonar esta localidad situada en la primera línea del frente de guerra.

Lantrátova anunció también el comienzo de la entrega de “varias decenas de toneladas de ayuda humanitaria: alimentos, medios de higiene, combustible para generadores y otros bienes de primera necesidad”.

“Trajimos lo que nos pidió la gente. Para aquellos que decidieron permanecer aquí esto es de especial importancia. Esta es su casa. Necesitan cuidar de sus allegados”, añadió.

También desde Oleshki, el defensor del pueblo ucraniano subrayó que el alto el fuego sigue en vigor 80 horas después de que se declarara y explicó que está hablando sobre el terreno con los vecinos para conocer de primera mano sus necesidades.

“Estamos en Oleshki, allí se reúne la gente que quiere marcharse a territorio de Rusia, allá los que quieren in a territorio de Ucrania. Todos tendrán la posibilidad de hacerlo, por ello la gente se está montando paulatinamente en los autobuses”, dijo.

Según calculó el pasado día 7 Ucrania, en Oleshki y sus alrededores había entonces entre 2 mil y 3 mi lpersonas que no recibían suministros regulares de alimentos y medicinas debido a las hostilidades y a un supuesto bloqueo del Ejército ruso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Paz
Guerra Rusia-Ucrania
Ciudadanía

Localizaciones


Ucrania

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Otra desaparecida

Otra desaparecida
El capitán francés: historias de terror y leyendas de Saltillo

El capitán francés: historias de terror y leyendas de Saltillo
Genaro Fausto Lozano Valencia fue designado embajador de México en Italia por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 20 de agosto de 2025.

Polémica en Roma por presunta fiesta de Día de Muertos organizada por el embajador Genaro Lozano
Bloqueos en Matamoros, Tamaulipas, tras la detención de un líder del Cártel del Golfo.

EU emite alerta de seguridad en Matamoros, Tamaulipas; piden a ciudadanos resguardarse
El frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; junto a Tormenta Negra, azotarán con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
Algunos pensionados del IMSS podrán recibir hasta tres depósitos durante noviembre: su mensualidad, el aguinaldo y la Pensión del Bienestar.

Aguinaldo IMSS... ¿Qué pensionados recibirán tres depósitos? Fechas de pago y consejos de la Condusef para evitar fraudes este fin de año
Los integrantes de PJAMA recorrieron los paisajes de Xico, Veracruz, para dar vida a la narrativa visual y musical de la campaña.

PJAMA, banda de Saltillo, hace campaña con Converse para edición especial por Día de Muertos
Kansas City: una franquicia marcada por escándalos, acusaciones y segundas oportunidades

Kansas City: una franquicia marcada por escándalos, acusaciones y segundas oportunidades