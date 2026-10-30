Polémica en Roma por presunta fiesta de Día de Muertos organizada por el embajador Genaro Lozano

De acuerdo con una publicación de Unomásuno , difundida el 29 de octubre de 2026, la reunión se habría realizado un día antes en una zona periférica de la capital italiana, descrita por el medio como un sector de alto riesgo.

Una presunta celebración del Día de Muertos organizada por el embajador de México en Italia, Genaro Lozano , habría generado inconformidad entre asistentes mexicanos y extranjeros en Roma, luego de que se reportaran cobros por ingresar al evento, así como por consumir alimentos y bebidas.

La publicación sostiene que el lugar elegido se encontraba alejado de los espacios habitualmente utilizados para actividades diplomáticas y culturales.

Entre los aspectos que habrían provocado comentarios se encuentra el programa artístico de la velada, que incluyó una actuación de personas transgénero.

Según el mismo reporte, varios invitados manifestaron su descontento con el desarrollo de la celebración y decidieron retirarse antes de que concluyera.

Sin embargo, hasta el momento no se han difundido testimonios identificables de los asistentes, comprobantes de los cobros ni información suficiente para establecer quién financió la actividad, quién la organizó materialmente o si se utilizaron recursos públicos mexicanos.

LA AGENDA OFICIAL DE MÉXICO POR EL DÍA DE MUERTOS

La controversia surge en un momento en que la representación diplomática mexicana en Italia desarrolla actividades para promover una de las tradiciones culturales más reconocidas del país.

El 28 de octubre, el diario italiano Il Messaggero difundió información sobre las celebraciones mexicanas previstas en Roma, entre ellas la inauguración de una ofrenda en la Embajada de México, programada para el 30 de octubre.

La instalación estaría dedicada a tres figuras vinculadas con la cultura y la historia: Tina Modotti, Frida Kahlo y Christiane Barckhausen-Canale.

Asimismo, para el 1 de noviembre se anunció un desfile de Catrinas que partiría de Piazza Barberini y concluiría en Piazza del Popolo, acompañado de música de mariachi.

Estas actividades forman parte de los esfuerzos de la representación mexicana por difundir las tradiciones nacionales ante el público italiano. No obstante, es importante distinguir esta agenda cultural oficial de la reunión privada o paralela a la que se refieren las acusaciones, cuya relación institucional todavía no está documentada.

¿QUIÉN ES GENARO LOZANO?

Genaro Fausto Lozano Valencia fue designado embajador de México en Italia por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 20 de agosto de 2025.

Presentó sus cartas credenciales ante el presidente italiano Sergio Mattarella el 20 de noviembre de ese mismo año.

Antes de asumir la representación diplomática, Lozano desarrolló una trayectoria como académico, comunicador y analista político. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM y realizó estudios de posgrado en Ciencia Política en The New School for Social Research, en Nueva York.

Entre las prioridades anunciadas para su gestión diplomática se encuentran el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la promoción turística, la cooperación educativa y científica, y el impulso al intercambio cultural entre México e Italia.