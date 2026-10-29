Desaca Putin el papel de Melania Trump en la misión humanitaria en Oleshki

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Desaca Putin el papel de Melania Trump en la misión humanitaria en Oleshki
    Se observa un edificio residencial dañado por ataques rusos durante un alto el fuego local relacionado con una misión de ayuda humanitaria en Oleshky, en Jersón, Ucrania, el jueves 29 de octubre de 2026. AP/Evgeniy Maloletka

Según el líder ruso, la situación en Oleshki se agravó debido a las acciones de Ucrania, que minó los accesos a la localidad y provocó “una catástrofe humanitaria”

MOSCÚ- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó este jueves el papel de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en la organización de una misión humanitaria en la localidad de Oleshki, en la anexionada región ucraniana de Jersón.

“En cuanto a la zona de conflicto ruso-ucraniana, se ha planificado una operación (humanitaria) para estos mismos días, hoy o mañana, con el apoyo de la primera dama de Estados Unidos, específicamente para brindar asistencia a la población civil”, dijo el jefe del Kremlin durante una intervención en el marco de la tercera cumbre Rusia-África que se celebra en Moscú.

Se trata de la primera vez que el líder ruso comenta la tregua temporal entre Rusia y Ucrania en la zona de Oleshki con el objetivo de asistir y evacuar a los habitantes de esa localidad, bloqueada desde hace meses debido a los combates incesantes en la zona.

Se avecina un invierno de hambre para residentes atrapados en la ciudad ucraniana Oleshky, ocupada por Rusia

Según el líder ruso, la situación en Oleshki se agravó debido a las acciones de Ucrania, que minó los accesos a la localidad y provocó “una catástrofe humanitaria”.

Kiev, por su parte, ha acusado a los militares rusos de hacer lo mismo. “Estamos trabajando en eso (el desminado), al igual que estamos trabajando en una posible solución pacífica de la crisis ucraniana”, aseguró Putin.

$!Una mujer mira dentro de su bolso frente a un grafiti que dice “Estoy bien”, durante un alto el fuego local para evacuar a los residentes de Oleshky, en Jersón, Ucrania.
Una mujer mira dentro de su bolso frente a un grafiti que dice “Estoy bien”, durante un alto el fuego local para evacuar a los residentes de Oleshky, en Jersón, Ucrania. AP/Evgeniy Maloletka

Según informó este jueves el Ministerio de Defensa ruso, los militares desminan la ruta a la localidad de Oleshki, donde rige una tregua desde el pasado martes.

“La densidad de minado es alta, pero avanzamos”, señaló el mando castrense ruso en su cuenta de Telegram, donde publicó un vídeo de las labores.

Según Defensa, los zapadores de la agrupación militar Dniepr “llevan a cabo la exploración y limpieza de las autopistas para garantizar la seguridad de las rutas de tránsito hacia la localidad de Oleshk”.

La defensora del pueblo ruso, Yana Lantrátova, partió hoy rumbo a Jersón, para ultimar los detalles de la operación de evacuación.

“El régimen de cese el fuego ya lleva 54 horas de cumplimiento, desde las 04:00 hora de Moscú del 27 de octubre. Las partes cumplen plenamente los compromisos asumidos, no se ha detectado ni una sola violación”, aseveró en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.

‘En otoño, sin duda moriremos’: el hambre amenaza a una ciudad ucraniana cercada por Rusia

El alto el fuego entre Rusia y Ucrania para la evacuación de los residentes de Oleshki y la entrega de suministros a los que se quedarán en sus hogares estará vigente hasta la noche del domingo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ayuda
Guerra Rusia-Ucrania
Ciudadanía

Personajes


Melania Trump
Vladímir Putin

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
true

La última elección humana
América Latina está en proceso de ‘bukeleización’

América Latina está en proceso de ‘bukeleización’
Titiriteo

Titiriteo
La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo

La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo
La secretaria del Bienestar de Uruapan, Alejandra Vargas, fue detenida tras incumplir tres citatorios; una jueza determinará su situación jurídica por el caso del exalcalde.

Detienen a Alejandra Vargas, secretaria del Bienestar de Uruapan, por el caso Carlos Manzo
Cuauhtémoc Cárdenas cuestionó los resultados oficiales que dieron la victoria a Carlos Salinas de Gortari.

La caída del sistema... la noche del fraude electoral de 1988 en la que Salinas le arrebató la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotará con lluvias, heladas de -5 grados, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Las noticias más importantes del 28 de octubre en México: Muere Cuauhtémoc Cárdenas; Choque de trenes en España; Caso Carlos Manzo; Más de 34 horas bloqueo del Tec Saltillo, y más

Las noticias más importantes del 28 de octubre en México: Muere Cuauhtémoc Cárdenas; Choque de trenes en España; Caso Carlos Manzo; Más de 34 horas bloqueo del Tec Saltillo, y más