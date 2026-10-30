Aguinaldo IMSS... ¿Qué pensionados recibirán tres depósitos? Fechas de pago y consejos de la Condusef para evitar fraudes este fin de año

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    Aguinaldo IMSS... ¿Qué pensionados recibirán tres depósitos? Fechas de pago y consejos de la Condusef para evitar fraudes este fin de año
    Algunos pensionados del IMSS podrán recibir hasta tres depósitos durante noviembre: su mensualidad, el aguinaldo y la Pensión del Bienestar. VANGUARDIA/ARCHIVO

Pensionados del IMSS podrían recibir tres depósitos en noviembre de 2026. Consulta fechas, requisitos, calendario de Bienestar y consejos contra fraudes

Noviembre llegará con buenas noticias para algunos adultos mayores en México, pues habrá pensionados que podrán recibir hasta tres depósitos en el mismo mes, una combinación que representa un apoyo importante para cubrir los gastos de fin de año.

Se trata de personas que reciben una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tienen derecho al aguinaldo bajo el régimen correspondiente y, además, están inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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Sin embargo, no todos los jubilados pueden acceder a estos tres ingresos. Para recibirlos es necesario cumplir con las condiciones de cada programa, ya que no se trata de un bono extraordinario, sino de tres apoyos con características distintas.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN TRES DEPÓSITOS EN NOVIEMBRE?

Los beneficiarios que podrían recibir los tres pagos deben cumplir con estos requisitos:

· Tener una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del IMSS de 1973 (Ley 73).

· Tener derecho al aguinaldo anual que otorga el Seguro Social a los pensionados de ese régimen.

· Estar inscritos en la Pensión para el Bienestar y tener 65 años o más.

El aguinaldo del IMSS equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. El instituto establece que esta prestación se entrega durante noviembre.

Un dato importante es que quienes se pensionaron bajo la Ley 97 no reciben este aguinaldo del IMSS, por lo que no necesariamente tendrán los tres ingresos.

FECHAS DE PAGO DEL IMSS Y BIENESTAR

Para noviembre de 2026, el calendario contempla las siguientes fechas:

· Lunes 2 de noviembre: depósito de la pensión mensual del IMSS y entrega del aguinaldo para quienes tienen derecho.

· Del 3 al 27 de noviembre: dispersión de la Pensión del Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

El apoyo para adultos mayores será de 6 mil 400 pesos, que se depositarán directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

El calendario oficial se organiza de acuerdo con la primera letra del apellido paterno:

· A: 3 de noviembre.

· B: 4 de noviembre.

· C: 5 y 6 de noviembre.

· D, E y F: 9 de noviembre.

· G: 10 y 11 de noviembre.

· H, I, J y K: 12 de noviembre.

· L: 13 de noviembre.

· M: 17 y 18 de noviembre.

· N, Ñ y O: 19 de noviembre.

· P y Q: 20 de noviembre.

· R: 23 y 24 de noviembre.

· S: 25 de noviembre.

· T, U y V: 26 de noviembre.

· W, X, Y y Z: 27 de noviembre.

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Con la llegada de estos depósitos también aumenta la importancia de proteger los recursos. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte sobre los engaños que suelen presentarse durante la temporada de fin de año.

Entre las principales recomendaciones para evitar perder el dinero están:

· No compartir el NIP, contraseñas ni códigos de verificación con desconocidos.

· Desconfiar de mensajes que prometan duplicar el dinero o autorizar créditos inmediatos.

· No abrir enlaces sospechosos enviados por SMS, correo electrónico o redes sociales.

· Evitar aceptar ayuda de personas desconocidas al utilizar cajeros automáticos.

· Revisar periódicamente los movimientos bancarios y reportar cualquier operación no reconocida.

· No entregar anticipos para supuestos préstamos o beneficios especiales.

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La Condusef también recomienda elaborar un presupuesto antes de gastar, priorizar las deudas con mayores intereses y reservar una parte del dinero para emergencias y los primeros gastos de enero.

De esta manera, noviembre representa una oportunidad de mayor ingreso para los pensionados que reúnen los requisitos, pero también un periodo en el que conviene revisar las fechas, identificar cada depósito y tomar precauciones para mantener sus recursos seguros.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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