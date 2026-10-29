EU emite alerta de seguridad en Matamoros, Tamaulipas; piden a ciudadanos resguardarse

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad urgente para la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. La advertencia fue dada a conocer este jueves 29 de octubre a través de los canales oficiales de la embajada y consulados de Estados Unidos en México.

Las autoridades estadounidenses instaron a sus ciudadanos y al personal del consulado a mantenerse bajo resguardo inmediato. Esta medida preventiva se tomó debido a la presencia de un amplio operativo policíaco registrado en las carreteras y avenidas principales de la zona.

LAS RECOMENDACIONES PRINCIPALES EMITIDAS POR LA EMBAJADA

Permanecer en un lugar seguro y no salir a la calle salvo que sea indispensable.

Evitar desplazamientos y viajes por las carreteras de Matamoros y municipios vecinos.

Notificar a familiares y seres queridos sobre su estado de ubicación y seguridad.

Mantener un perfil bajo en espacios públicos y seguir los reportes oficiales locales.