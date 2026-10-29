EU emite alerta de seguridad en Matamoros, Tamaulipas; piden a ciudadanos resguardarse

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    EU emite alerta de seguridad en Matamoros, Tamaulipas; piden a ciudadanos resguardarse
    Bloqueos en Matamoros, Tamaulipas, tras la detención de un líder del Cártel del Golfo. VANGUARDIA

El Consulado de EE. UU. ordenó refugio tras operativos policiacos y recordó que el estado permanece en Nivel 4 de alerta de viaje.

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad urgente para la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. La advertencia fue dada a conocer este jueves 29 de octubre a través de los canales oficiales de la embajada y consulados de Estados Unidos en México.

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Las autoridades estadounidenses instaron a sus ciudadanos y al personal del consulado a mantenerse bajo resguardo inmediato. Esta medida preventiva se tomó debido a la presencia de un amplio operativo policíaco registrado en las carreteras y avenidas principales de la zona.

LAS RECOMENDACIONES PRINCIPALES EMITIDAS POR LA EMBAJADA

Permanecer en un lugar seguro y no salir a la calle salvo que sea indispensable.

Evitar desplazamientos y viajes por las carreteras de Matamoros y municipios vecinos.

Notificar a familiares y seres queridos sobre su estado de ubicación y seguridad.

Mantener un perfil bajo en espacios públicos y seguir los reportes oficiales locales.

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TAMAULIPAS SE MANTIENE EN ALERTA MÁXIMA DE VIAJE

El estado de Tamaulipas continúa clasificado en el Nivel 4 de alerta de viaje por parte del Departamento de Estado de E.U. Este es el nivel más alto de advertencia que emite el gobierno estadounidense para viajes al extranjero, equivalente a la sugerencia explícita de ”No viajar”.

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Embajada de Estados Unidos. X

Las autoridades de seguridad del país vecino recordaron que esta medida se debe a los persistentes riesgos de delincuencia organizada, secuestros y actividad armada registrados de manera recurrente en la entidad.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN TAMAULIPAS?

La ciudad se encuentra bajo ataques armados por parte de miembros del grupo delictivo El Cártel del Golfo, esto tras la detención de Alex Cárdenas, líder de esta facción en la ciudad.

Los hombres armados han bloqueado diversos puntos estratégicos de la ciudad con autos incendiándose, además de diversos ataques armados registrados en la ciudad.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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