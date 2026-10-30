PJAMA, banda de Saltillo, hace campaña con Converse para edición especial por Día de Muertos

El Día de Muertos es una fiesta viva con colores despampanantes, música tradicional, flores simbólicas y una nostalgia que une a las personas. Todos estos elementos se conjugan en un significativo homenaje para celebrar la vida y la muerte. De cara a estas fechas, marcas reconocidas se suman a este festival para lanzar ediciones especiales. Este es el caso de PJAMA, una banda saltillense que acompañó a Converse en una campaña para dar a conocer el diseño de sus nuevos tenis conmemorativos.

La agrupación, conformada por Diego, Ernie, Isaac y Rodrigo, recorrió espacios especiales de Xico, Veracruz, para contar una historia que pertenece a quienes permanecen cerca aún desde la ausencia: una mascota, una abuela, una amiga. Esto, aunado a la canción ‘CONMIGO’, formó una narrativa que muestra el lado bonito de festejar el Día de Muertos.

CONVERSE Y LA CAMPAÑA CON PJAMA ‘CONMIGO’ es una canción original de la banda, compuesta por Diego especialmente para la campaña con la marca estadounidense. “Desde el inicio, buscó crear una pieza fresca y luminosa, pero con una nostalgia cálida, incorporando referencias sonoras e instrumentos ligados a Veracruz, como la jarana que el propio Diego interpreta en el video, para mantener una conexión real con el lugar”, compartió con VMás José Luis Rodríguez, manager de la agrupación. Así, la producción, el sonido y la voz de PJAMA fueron trabajados para preservar la calidez, brillo y cercanía.

‘CONMIGO’: UNA CANCIÓN CON SIGNIFICADO De acuerdo con la información que se compartió con esta casa editorial, la letra de la canción ‘CONMIGO’ nació desde una experiencia profundamente personal, inspirada de manera sutil en la memoria de un familiar fallecido del cantautor y en otras personas que aportaron a lo largo del proceso creativo. “Sin hablar de la pérdida de forma directa, ‘CONMIGO’ encuentra en ciertas palabras y emociones una manera de recordar desde el amor: una canción alegre, cercana y llena de vida, que acompaña el espíritu de ‘Vivamos nuestras tradiciones’ desde la celebración y no desde la tristeza”, explicó el manager. Y agregó: “Son recuerdos diferentes, unidos por una misma idea: aquello que queremos profundamente encuentra maneras de quedarse”.

¿DÓNDE ADQUIRIR LOS CONVERSE DE DÍA DE MUERTOS? En las redes sociales de Converse México se publicó que los tenis de edición especial están disponibles en tiendas ubicadas en Perisur, Santa Fe, Satélite II, Acopa, Madero, Centro H., Tepeyac, Delta, Neza, Mitikah, Masaryk, Condesa, Álvaro Obregón e Interlomas. No obstante, también se especificó que hay disponibilidad en línea. El link de compra se puede obtener buscando directamente en la página web de Converse o comentando en su publicación de Instagram.

“Honramos el pasado, celebramos el presente y mantenemos vivas las historias que nos unen”, escribió la empresa.