Entre el Grammy, los Beatles y el amor

Tal y como se informó de manera oportuna en estos espacios, la edición número 66 de los premios Grammy se caracterizó por ser histórica para las intérpretes femeninas y en particular para Taylor Swift.

Esto porque igualó en la música a Katharine Hepburn en lo que al cine se refiere, ya que si aquella actriz fallecida en el año 2003 mantiene el récord a la fecha como la única en haber ganado cuatro Oscares como Mejor Actriz a lo largo de su filmografía en el siglo XX, Taylor acumuló en menos tiempos y ya en este nuevo milenio cuatro Grammys consecutivos en la terna al Álbum del Año, algo que su rival más cercana, Beyoncé, no ha logrado ni una sola vez lo cual provocó el reclamo que su esposo Jay-Z hizo sobre el escenario, al tiempo que hubo desde cantantes jóvenes como Miey Cyrus en ganar por vez primera el galardón hasta veteranas como Joni Mitchell, quien a sus 80 años de edad también cantó en vivo luego de sufrir una embolia y obtenerde manos el Grammy al Mejor Álbum Folk.

Y si bien es cierto que a pesar de todos los pronósticos nuestro compatriota Peso Pluma se alzó con el primero de su naciente carrera, hablando de mujeres vale la pena mejor aplaudir a otra mexicana Natalia Lafourcade que agrega un Grammy más a los obtenidos en casi dos décadas de trayectoria musical, y si a todavía más épicos triunfos nos vamos es justo y necesario recordar que en el 2000 el legendario músico tapatío Carlos Santana hizo historia en losGrammys anglosajones al ser el máximo ganador de premiosa lo mejor en música de 1999 por su álbum “Supernatural”, nueve en total, incluyendo Álbum del Año, dejando atrás nada menos que al “Thriller”, de Michael Jackson, que ganó ocho y siendo el primer hispano en conseguirlo.

Pero ya que hablamos de aniversarios, la semana pasadatambién se cumplieron con exactitud seis décadas en que “elcuarteto de Liverpool”,los Beatles, aterrizaron por primera vezen la Unión Americana para hacer sus primeraspresentaciones en televisión, en específico en “El Show de Ed Sullivan” el 9 de febrero de 1964 y que desembocó en elfenómeno que se conoció como “beatlemanía” gracias a losmillones de adolescentes mayormente jovencitas que llegarona desmayarse desde el estudio de televisión hasta en losconciertos que dieron posteriormente al interpretar temascomo “All My Lovin´”, “I Want to Hold Your Hand” y “She Loves You”, iniciando de manera oficial la llamada “invasión británica” al continente americano a la que se sumarían poco después de The Rolling Stones y The Who.

Y ahora sí que colgándonos de temas como los mencionados de los Beatles que cuando menos en sus inicios volvían locas a sus seguidoras femeninas al concentrarse en el tema del amor, los mejores deseos para que pasen un muy Feliz Día del Amor y la Amistad escuchando desde los Beatles hasta intérpretes como Taylor Swift o Miley Cyrus, según su gusto musical.

