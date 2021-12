Filarmónica del Desierto de Coahuila rinde homenaje a “The Beatles” en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler en Saltillo

En punto de las 20:00 horas, los fanáticos de “The Beatles” tienen una cita en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler el próximo miércoles 8 de febrero.

El concierto titulado “All you need is love” se llevará a cabo por la Orquesta Filarmónica del Desierto Coahuila de Zaragoza (PFDC) a cargo de Natanael Espinoza, para finalizar la temporada de conciertos Allegro 2021. La cuál, comenzó en el mes de mayo, inaugurado por la flautista de origen ruso Maria Vakorina.

A lo largo de esta temporada se rindió homenaje a la música clásica con piezas de compositores como Intermezzo y Strauss. Al respecto, la titular de la Secretaría de Cultura, Ana Sofia García Camil, señaló que el homenaje a “The Beatles” será un cierre muy acertado para Allegro 2021:

“Será un cierre digno de una temporada desafiante para la Orquesta, que nos ha deleitado con homenajes y tributos a varios de los grandes compositores de todos los tiempos”, mencionó

El concierto incluirá muchos de los grandes éxitos del cuarteto más icónico del Rock, cuya música ha unido distintas generaciones y gustos en todo el mundo desde hace varias décadas. De hecho, el nombre del concierto “All you need is love” hace referencia a una de las canciones más famosas del grupo de Liverpool, considerada por muchos como el himno ‘hippy’ de The Beatles.

¡No te lo pierdas!

Los boletos del concierto podrán ser adquiridos en línea a través de www.newticket.com.mx y de manera física en DidactiJuegos y en JR Sombreros.