Fiódor Dostoyevski un genio atormentado

De hecho, el éxito no le llegó hasta pasados los 40, tras la muerte de su esposa y después de un viaje a Europa, del que surgió “El jugador” (1867), quizás la novela que mejor describe la fiebre que atrapa a los ludópatas compulsivos .

Escritor de vocación, sí, pero no fue una elección fácil, ya que pudo hacer perfectamente carrera como ingeniero. Entonces, ser escritor era “un salto a lo desconocido”.

“ Fiódor Mijáilovich sólo escribía sobre temas eternos. Él los llamaba los problemas malditos del hombre, los problemas de la conciencia. No se dejaba llevar por las modas del momento. Creó para la eternidad ”, señala Alexéi, que tiene un gran parecido con el novelista, que está enterrado en el monasterio Alexandr Nevski de San Petersburgo.

Entre sus largas estancias en Europa escribiría dos de sus mejores obras: “Crimen y castigo” (1866) y “El idiota” (1869).

Dejaría para el final, un año antes de su muerte- la que muchos consideran su obra maestra, “Los hermanos Karamázov” (1880), novela que ha influido desde entonces en muchos escritores, ensayistas y filósofos existencialistas por la profundidad del análisis psicológico de la condición humana.

“Creo que si el diablo no existiera, entonces lo crearía el hombre. Y lo crearía a su imagen y semejanza”, dijo Iván Karamázov, uno de los protagonistas de la novela.

LEER A DOSTOYEVSKI

Nunca es tarde para reconciliarse con Dostoyevski. “Puedes empezar a leer sus obras en la adolescencia, en la escuela, luego volver a hacerlo en la universidad y redescubrirlo ya de adulto”, explica Alexéi.

“No es un escritor que puedes domar a la primera. Hay que leerlo varias veces. No hay que tenerle miedo. Es un elegido. O te gusta o lo odias. No hay término medio”, agrega.

Lev Tolstói, autor de “Guerra y paz” o “Anna Karénina”, es considerado el escritor ruso por excelencia, mientras Dostoyevski, que era un gran admirador de “El Quijote” de Miguel de Cervantes, es “un escritor universal”.

“El alma rusa (de Dostoyevski) no tiene pasaporte. Además, se llamaba a sí mismo proletario literario. Cobraba por página tres o cuatro veces menos que algunos de sus coetáneos. ¿Quién se acuerda ahora de ellos?”, se pregunta su descendiente.

Para Dostoyevski “la escritura era como una enfermedad, como dar a luz a un niño. Él pasó el camino de Cristo”. “En su caso, si moría el niño (la novela), también moría la madre (el autor)”, señala.

“La personalidad de mi tatarabuelo tiene aún muchas lagunas. Los filólogos, médicos, juristas y psiquiatras aún siguen descubriendo cosas nuevas”, explica.