$!Con voces locales, bailarines y una sirena drag, así se vivió el concierto de Rob Dyeet en Foro Amapola

“Esta canción la escribí a lo que más quiero, mi voz... es una canción muy especial para mi porque habla de mi historia, de lo que me hace sentir seguro como artista y como persona. Porque cuando te dan la espalda por muchas cosas, por tu físico, por ser una persona diferente, te encuentras con ese tipo de rechazos, por eso, yo siempre me refugié en la música”.

“Yo decía en aquellos momentos, ¿qué me hace especial?, si no soy guapo, si no estoy dentro de los estándares de belleza masculinos, si no soy lo que la gente espera de mi ¿qué me hace especial? y descubrí que lo que me hacia especial era mi voz”, compartió Rob sobre la historia detrás de ‘A lo que más quiero’.