Estas son las películas favoritas del 2021 de Fernando Gaxiola, el crítico de cine invitado de VANGUARDIA

En un trabajo referencial, Paolo Sorrentino, relata cómo Fabietto Schisa decide que quiere ser cineasta. En el medio de una decisión que puede pasar como algo menor, en especial si se ignora el tono autobiográfico que busca el director, “Fue la Mano de Dios” se convierte en un tratado sobre Nápoles. Sorrentino, usando una historia personal, logró contar la forma de vida de una comunidad. La película es un documento para quienes no conocen esas costas y sienten curiosidad por la forma de ser del sur. Aunque eso podría bastar, la buena noticia es que no es todo.

7.-The Worst Person in the World (Joachim Trier)

8.-Wheel of Fortune and Fantasy (Ryûsuke Hamaguchi)

De Ryūsuke Hamaguchi, un director que ya figura de forma destacada en las nominaciones a los premios con “Drive My Car”, llega otra historia delicadamente humana de conexiones fortuitas y vínculos emocionales inesperados. “Wheel of Fortune and Fantasy” se estrenó en Berlín el año pasado, ganando el Oso de Plata, pero quedó un poco eclipsada por la ambición y el alcance de la premiada en Cannes “Drive My Car”, que se estrenó unos meses después. Pero este tríptico de historias dirigido por mujeres, con su hábil y empático trabajo de cámara y sus íntimos e intrincados esbozos de personajes, es una pequeña obra maestra por derecho propio.

La brillantez de “Bad Luck Banging or Loony Porn”, la asombrosa sátira del director rumano Radu Jude, ganadora del Oso de Oro de la Berlinale, proviene de una combinación muy inusual al juntar dos tipos de películas muy diferentes que no deberían funcionar en armonía, pero que acaban teniendo un sentido perfecto. El atrevido planteamiento del cineasta sugiere lo que podría ocurrir si alguien empalmara una película de ensayo de finales de la época de Jean-Luc Godard en medio de “The Discreet Charm of the Bourgeoisie”, con resultados tan hipnotizantes que no hay más remedio que dejarse llevar. Uno de los autores más inclasificables del cine europeo nos ha dado el trago amargo que nos merecemos.

10.-Annette (Leos Carax)