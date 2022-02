Marry Me, Quédate y Black Summer, son los estrenos musicales que ya puedes escuchar

Black Summer

Red Hot Chili Peppers

Disponible en: Apple Music, YouTube y Spotify

CALIFICACIÓN VMÁS: 10

La banda californiana liderada por Anthony Kiedis y Flea, vuelven al ruedo y nos sorprenden con su último lanzamiento, “Black Summer”. Esta pieza adelanta su nuevo trabajo discográfico de estudio tras seis años, y celebran con él, la vuelta de mítico guitarrista John Frusciante. El single es el primer adelanto de “Unlimited Love”, nuevo disco de la banda que se lanzará el 1 de abril. Sobre cómo fue su incorporación al a banda, John Frusciante contó, a través de un comunicado, que “cuando nos reunimos para comenzar a escribir material, comenzamos tocando viejas canciones de gente como Johnny ‘Guitar’ Watson, The Kinks, The New York Dolls, Richard Barrett y otros”.