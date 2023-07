¡¿Pásame la botella?! Responde Galilea Montijo a acusaciones de que apareció borracha en programa en vivo (Video)

Las especulaciones no fueron positivas para Galilea y atacaban más su imagen que beneficiarla.

La actriz destacó que en plena transmisión se le despegó la prótesis, lo cual provocó que se le dificultara hablar. “Tengo que comprar de esa cosa que la pega más. Tenía mucho miedo de dar el ‘bozazo’... De que se me saliera la prótesis que traigo”.

“Les quiero platicar qué me pasó el día de ayer a mitad del programa. Acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años ¿Qué creen? que me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca”, reveló.

Galilea Montijo bromeó con que sí le gusta el “agua de jamaica”, pero no se atrevería a asistir a su trabajo en un estado inconveniente. “A mí me da miedo. Tener una responsabilidad como esa, no podría”, sentenció.

Y hay quienes no le creen, ‘Gali’ tomó con humor y pena lo señalamientos desde redes sociales.