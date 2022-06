$!‘Abusados con quienes conviven nuestros hijos’; condenan en redes sociales abuso sexual a menores en Coahuila

“Dios mío qué miedo uno ya no puede dejar a sus hijos en la escuela ya no hay seguridad Dios cuide y proteja a todos los niños”, escribió una mujer a través de Facebook.

En el último mes, en la entidad se han dado a conocer por lo menos tres casos mediáticos que no solo han conmocionado a la comunidad, sino también han desencadenado la ira y el enojo entre los padres de familia, por las circunstancias en las que se han desarrollado los presuntos abusos.

“Nadie puede juzgar ni a los papás ni al niño, no nos importa que hacía en su casa o a solas con él, sino que clase de persona es ese señor, para hacer eso a pesar de que este en su casa, aunque no estén los papás, no tiene por qué tocarlo, aquí el único culpable es el abusador”, refirió una mujer respecto al caso más reciente ocurrido este lunes 20 de junio en Ramos Arizpe.

En dicho municipio, fue detenido Rosendo “N” de 67 años, árbitro de futbol en el gimnasio municipal. El hombre fue sorprendido cuando aparentemente realizaba tocamientos a un menor de 15 años quien se encontraba en su propia casa. Fue la madre del menor quien se percató de la situación y contactó a las autoridades.