Saltillo: queda en el aire candidatura de Elisa Villalobos por el Partido Verde; sería sustituida

“ No, ya la corrimos desde el sábado. Está corrida y todo, la morra fue, se presentó al debate por sus huevos, esta no quiere firmar porque piensa que va a ser regidora ” señaló Valdez.

Mencionaron que la candidata está completamente desaparecida e incluso tiene apagado su teléfono evitando que los dirigentes del Partido Verde puedan hablar con ella para ratificar su baja ante el IEC.

“Y cuando la íbamos a trasladar al IEC, porque no trae camioneta, mencionó: no, yo no voy a firmar ahí, no, porque yo mañana estoy preparada ya para debatir”, comentó Limbar.

Por otro lado, Javier Rodríguez, dirigente municipal del Partido Verde, decidió no responder a las llamadas, aunque se sabe que estaba en reunión con el equipo del partido, esto confirmado por José Refugio Sandoval, candidato a diputado federal.