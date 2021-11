Aclara PRI Coahuila que no se niega al diálogo con 4T: ““en moches y no moches”

Después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Rubén Moreira ha amenazado a la 4T en no brindarle el apoyo “si no se recibe un beneficio”, el líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados respondió que la oposición que ha mostrado su partido se ha simplificado por sus contrarios “en moches y no moches”.

“Se ha simplificado nuestra oposición en moches y no moches. No, nosotros no queríamos que ningún dinero pasara a través de legisladores, nosotros lo que proponemos es que los estados y municipios tengan más dinero...”, respondió el diputado coahuilense en entrevista televisiva a nivel nacional.

“Nosotros proponemos que se destine dinero a los Pueblos Mágicos, que se destine dinero a la promoción turística, que se destine dinero a las universidades politécnicas que están en una espiral descendente que las va a llevar a quebrar”, expresó.

En el marco de la negativa del PRI y sus aliados a aprobar la Reforma Eléctrica en los términos propuestos por el Ejecutivo Federal y las consecuentes críticas de éste, Moreira dijo que “no estamos para agradar a nadie, estamos para resolver los problemas del país”.

Ayer, López Obrador señaló también que si la bancada del PRI en el Congreso no aprueba la Reforma Eléctrica demostrará que no apoya al pueblo, sino a las empresas extranjeras.

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados nunca ha dicho que se niega al diálogo respecto a la Reforma Eléctrica ni de otra que requiera las dos terceras partes de la votación, nunca ha dicho que cerramos o bajamos la cortina, agregó Moreira.

Por su parte, el legislador Rodrigo Fuentes Ávila opinó que el poder ya afectó al Presidente de México.

“El poder ya le afectó Presidente, y se lo repito por si no lo ha entendido, usted no manda en el PRI”, expresó Fuentes Ávila ante la afirmación de AMLO de que si no aprobaba la Reforma Eléctrica, el PRI estaría demostrando estar del lado de las empresas extranjeras.

El también presidente del Revolucionario Institucional en Coahuila dijo que el poder hegemónico que ha concentrado el Presidente de la República y que le permitió ordenarle a sus diputados aprobar el presupuesto 2022, sin moverle un solo peso, ya generó nuevos daños.