$!Alcalde revisará manifestación de Policías de Frontera, pero cree que ‘magnificaron’ la situación

Elementos de la Policía Municipal de Ciudad Frontera iniciaron una manifestación la mañana de este martes, 5 de octubre, luego de que Recursos Humanos designará a un nuevo responsable de turno en la corporación policíaca, que ordenó los cambios de turnos entre los policías; sin embargo, al presentarse a manifestar su inconformidad ante la presidencia municipal, autoridades encabezadas por el alcalde Florencio Siller Linaje les advirtieron que, de continuar con el movimiento, podrán ser dados de baja.

Fue durante la noche de este lunes que se les informó a los uniformados que Vicente Cardona sería su jefe inmediato, pero estos lo rechazaron toda vez que en anteriores ocasiones se han teñido problemas severos con el policía que les han puesto en situaciones donde hay riesgo de ser dados de baja.

Uno de los elementos manifestó que tiempo atrás, Vicente Cardona le acusó de un supuesto secuestro de un ciudadano y el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación.

Explicó que, al ser falsa la acusación, él personalmente tuvo que buscar a la persona que presuntamente había privado de su libertad y esta fue quien desmintió lo ocurrido ante la autoridad competente.

Además aseguran que para tener un responsable de turno, este debe de cumplir con ciertas características para desempeñar su función y “Cardona no las tiene”.

“Hay muchas personas que pueden estar en el puesto, esta persona no corre, no camina, no se baja de la unidad, para que queremos un responsable de turno que no puede; para este tipo de trabajo necesitamos a alguien activo”.

Aseguraron son cerca de 40 de un total de 90 oficiales que están inconformes por los cambios.

Se reunieron con personal del área jurídica del municipio pero estos pidieron a los medios de comunicación salieran de la sala de Cabildo, situación que indignó a los policías, quienes exigieron fuera el alcalde Florencio Siller Linaje quien les diera la cara.

Finalmente en reunión con el presidente municipal, les informaron que su manifestación era una indisciplina y esta se podría sancionar.

“Nos van a destituir si seguimos en esto, vamos a hablarlo con los compañeros porque nunca vamos a poder hablar, nunca vamos a estar inconformes porque vamos a estar con el miedo de que nos van a correr” dijo una de las policías; decidieron no revelar sus nombres por temor a represalias.