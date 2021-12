Alumnos de Jurisprudencia UAdeC señalan contagios de Covid-19, Facultad los descarta

SALTILLO, COAH.- A través de las redes sociales, alumnos de la Facultad de Jurisprudencia reportaron dos nuevos casos de contagios de COVID-19 entre su comunidad universitaria, señalando que en menos de una semana sumarían tres casos sin que se tomen medidas para reforzar las medidas de bioseguridad.

De acuerdo con la información que los alumnos compartieron a través de redes sociales, se trataría de un alumno de tercer semestre, quien en días recientes resultó positivo, mientras que la semana anterior dos alumnos de séptimo habrían resultado positivos a la prueba después de presentar algunos síntomas.

“Realmente nos preocupa que no se cumplan o respeten los protocolos sanitarios, ya que no es la primera vez que sucede y aunque se trabaje con el modelo híbrido, no estamos seguros. Lo correspondiente debería ser que las autoridades refuercen las medidas de seguridad entre la Facultad”, señaló uno de los quejosos.

Por su parte, el director de la Facultad de Jurisprudencia, Francisco Yañez Arreola, descartó que se tenga reporte de casos activos actualmente entre su comunidad docente o estudiantil, ya que los casos de contagio que se registraron fueron meses atrás y los tres alumnos permanecieron aislados y fuera de la institución durante su convalecencia y recuperación.