Amparos de ex funcionarios municipales son improcedentes, afirma Román Cepeda

Ante los amparos promovidos por ex funcionarios y trabajadores de confianza que recién dejaron el servicio en la presidencia municipal, y que reclaman la devolución del cien porciento del fondo aportado al sistema municipal de pensiones, el alcalde Román Alberto Cepeda, dijo que esto es lamentable, viendo las condiciones en que dejaron la ciudad.

Román Cepeda comentó que ex funcionarios de primer nivel, ex trabajadores deconfianza y ex regidores de los diferentes partidos políticos, promovieron el recurso de amparo para tratar de recuperar no el 50, sino el 100 por ciento de sus aportaciones, según notificaciones que recibió la Dirección Municipal de Pensiones.

“Es una actitud negativa que pone en riesgo el Fondo de Pensiones de los trabajadores por un capricho de alguien, parecería que los cuatro años no les fueron suficientes para hacer lo que hicieron, una necesidad se entiende, un capricho no”, reiteró el edil.

Refirió tener conocimiento de que en anteriores administraciones hubo quienes se ampararon y lograron la devolución de lo que ahorraron, lo cual en su opinión pone en riesgo la operación del organismo.

La administración municipal procederá en defensa de los torreonenses, los trabajadores municipales tienen todo el respaldo para proteger el Fondo Municipal de Pensiones.

VUELTAS A LA IZQUIERDA PROHIBIDAS

En el bulevar Revolución la restricción de las vueltas a la izquierda, es una medida que se toma para ordenar la circulación en todo ese sector, es para mejorar, comentó el edil.

La medida obedece a una búsqueda de la seguridad vial en esa importante ruta, ya que actualmente los vehículos que esperan dar vuelta a la izquierda en el Revolución, generan larga filas, retrasos en la circulación y son en general un gran riesgo de accidente.