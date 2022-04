Aprueban recursos para obras del COPLADEM, priorizan agua, drenaje y pavimento

Torreón, Coahuila. - Esta tarde durante la reunión del Comité de Planeación Municipal fue aprobada la propuesta de inversión en obras que integrada en el Fondo de Infraestructura Municipal, asciende a más de 125 millones de pesos, de los cuales se prioriza el tema de agua, drenaje y pavimento.

El acto fue presidido por el alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda González quién funge como Presidente del Comité agradeció la presencia de todos los integrantes del Órgano Colegiado y recalcó que para su Administración ejercer la gobernanza es ineludible, ya que la sociedad debe participar en las decisiones de gobierno y no son tiempos de tomar decisiones unilaterales.

Invitó a los representantes del Comité a que establezcan con claridad la ruta para tomar las mejores decisiones para la ciudad, invitó a la discusión. Sin embargo, dejó en claro que el acuerdo debe prevalecer por encima del conflicto para llegar a un bien común.

En la reunión el Tesorero Municipal, Oscar Gerardo Luján Fernández dio a conocer las cifras al cierre de 2021 de las obras realizadas con el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), cuyo techo financiero fue de $109, 634,902.69, de los cuales se aplicaron $108,526,649.19 pesos fueron aplicados en 82 acciones de los programas de Educación, Urbanización (pavimentación, alumbrado, parques y/o plazas), Agua y Saneamiento (agua potable, drenaje pluvial y drenaje sanitario), y Gastos Indirectos, aprobándose el informe por parte de los integrantes del Comité.

Por su parte Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, Director de Obras Públicas y quien se desempeña como asesor en el Comité, presentó la propuesta de inversión para el ejercicio 2022. Dijo que el techo financiero publicado es de $124,454,721.00 pesos y sumando la aportación municipal de $763,618.02 pesos, queda el monto total del FISM 2022 en $125,218,339.02 pesos, el cual será distribuido en un total de 103 acciones, que se aplicarán en localidades con alto nivel de rezago social y zonas de atención prioritaria.

El área de urbanización se aplicará el 59.53% del recurso total, de los cuales el 37.70% se aplicarán en 31 acciones de pavimentación, lo que equivale en pesos a $47,204,586.04, que se destinarán para mejorar las vialidades de la ciudad. Este concepto se complementará con 15 acciones referentes a parques y/o plazas al que se le destinarán $23,101,913.28 pesos y 3 acciones de alumbrado, cuya inversión será de $4,229,919.73 pesos, dando un monto total de inversión de más de 74 millones.

Por otra parte, en el rubro educativo se destinarán $7,828,014.80 pesos en 28 acciones.

Incrementan recursos para agua potable y drenaje

Por su parte el programa de agua y saneamiento es otra de las prioridades de atención. Por esa razón engloba 26 acciones que van a corresponder a conceptos como el drenaje sanitario, agua potable y drenaje pluvial, el monto total de esta inversión será de $42, 853,905.17 pesos.

El titular de Obras Públicas hizo hincapié que estas obras fueron planeadas en conjunto con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) considerando que la paraestatal ya tiene un proyecto con el programa de Agua Saludable y destacó que a diferencia del año pasado en donde solo se realizó una acción en el tema del agua potable con una inversión de $354,295.92 pesos, para este 2022 se van a realizar 7 acciones a las cuales se les aplicará un monto de $7,790,094.41 pesos.

Dicha propuesta de inversión para el año en curso fue aprobada por unanimidad por parte de los integrantes del Comité.

Finalmente el alcalde Román Alberto Cepeda, agradeció la participación del Comité y dejó en claro que, aunque el proyecto de agua saludable es muy importante, no se puede esperar a que de resultados, es por eso que se está trabajando ya en 5 de los 9 pozos que se tienen contemplados para este año y en un programa para evitar que se desperdicien los casi 900 litros por segundo que se pierden en fugas de agua potable y agregó que recibió un SIMAS en total abandono en cuanto a conducción, operación y mantenimiento, no solo de los pozos si no de la maquinaria, infraestructura y herramientas.

Cabe destacar que el COPLADEM es un organismo de planeación, asesoría, consulta y apoyo para las decisiones referentes a la obra pública e infraestructura que requiere el municipio, en referencia al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y su apertura programática.