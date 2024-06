La comida simboliza la unión familia y el deleite de compartir: entrevista con Isidoro García, presidente de CANIRAC Saltillo

Una adición será un Torneo de Pádel se realizará del 22 al 27 en julio. Cabe mencionar que este deporte ha ganado una popularidad notoria no solo en la ciudad, sino en el resto del país, tal como muestran los datos de Google Trends. Coahuila, en particular, el segundo estado con mayor índice de búsquedas en el país en torno a esta disciplina.

Isidoro García explica que uno de los aspectos más destacados que se hizo en previas administraciones fue integrar a restaurantes del centro y del norte de Coahuila, por lo que ahora se buscará tener delegados en ciudades como Monclova, Sabinas, Piedras Negras y Acuña, que aglomeran el centro y norte del estado.

Asimismo se buscará trabajar de nuevo con autoridades de seguridad para integrar el botón de pánico y que los restaurantes afiliados sean puntos seguros para las mujeres.

”Cuando nos invitan a un puesto de estos, muchos dicen ‘te sacaste la rifa del tigre’, pero mi punto de vista es contrario. Me siento halagado que me hayan visto como un buen candidato para dirigir esta cámara empresarial. Le he estado dedicando mucho tiempo porque quiero dejar un legado de beneficio para mi industria”, cuenta quien además es fanático del tenis.

Entre las actividades de captación de nuevos socios se contempla Open House destinado a 20 restaurantes para dar a conocer cómo funciona CANIRAC y qué beneficios ofrece.

Cuando inicié mi carrera “estuve apunto de rajarme”

Pero esta plática no solo se enfoca en los planes a futuro. Isidoro García Reyes charla también sobre los inicios de su carrera, cuando fue coordinador de eventos institucionales en el Deportivo San Isidro.

“Empecé prácticamente solo con una liquidación que negocié con el GIS (Grupo Industrial Saltillo). Tan buena fue la relación que GIS me hace inmediatamente proveedor de ellos”, explicó.

La buena relación y la visión de negocios le abrió puertas. O más bien, le ayudó a crearlas. Por ejemplo, en 2008, a pesar de la crisis económica mundial, la empresa Freightliner arribó a la región sureste de Coahuila. El hoy presidente de CANIRAC se adhirió a dicho arranque. Y después hizo lo mismo para colaborar con Whirlpool.

Después de cinco años en el tema corporativo, García Reyes comenzó su carrera en los comedores industriales, negocio en el que no tenía experiencia, pero en el que GST –ahora Pangea– le brindó su primera oportunidad.

Posterior a ello llegaron marcas como OXXO, Sincamex y Vitromex en donde también se involucró profundamente.

García reyes considera que esto fue un “ascenso controlado”, puesto que “no es un negocio sencillo”.

Te recomendamos leer nuestra entrevista con Esteban Garza Fishburn sobre el 10 aniversario de la Universidad Carolina: Educación sostenible, gamificada y humana: los rostros de la Universidad Carolina en su décimo aniversario

“Afortunadamente, al estar haciendo bien las cosas fiscalmente y con todos sus permisos en orden, tras la pandemia se nos da la oportunidad de crecer al doble de lo que estábamos. Ahorita ya tenemos 10 comedores, nueve aquí en la región y uno en Apodaca. Prácticamente, estamos elaborando 15 mil comidas en promedio al día. Es una logística de 24 siete prácticamente”, dice.

Explica que el inicio de su negocio no fue el más sencillo e incluso llegó a pensar en renunciar a él. “Tengo diversidad de otros giros, pero la de los comedores en particular fue muy retadora. Soy honesto, el primer año estuve a punto de rajarme porque esos procesos cuando no los conoces, el aprendizaje te cuesta todos los días y te cuesta dinero, te cuestan dolores de cabeza, te cuesta algún detalle con el cliente”, detalló.