Chofer pierde el control y vuelca tráiler fuera de la Saltillo-Monterrey

Debido a una distracción, la tarde de ayer un trailero perdió el control de su unidad y terminó por salir del camino a la altura del kilómetro 57 de la carretera Saltillo-Monterrey.

Personal de Protección Civil del estado vecino acudió al mencionado kilómetro luego de recibir varios reportes sobre un tráiler accidentado, desconociendo si había o no personas lesionadas.

Una vez en el sitio, personal de la unidad de emergencia valoró al operador del tractocamión propiedad de la empresa AM Transportes. El hombre no presentaba lesiones de consideración por lo que no hubo necesidad de trasladarlo a ningún hospital.

De acuerdo con la versión del propio operador, fue una distracción al volante lo que le hizo perder el control de la unidad, saliendo de la cinta asfáltica.

Añadió que cuando intentó regresar a la carretera no pudo hacerlo y el tráiler terminó por volcar fuera de la vialidad.

El tránsito vehicular no se vio afectado en la circulación, pero fue detenido por algunos minutos

para realizar las maniobras para levantar a la unidad y regresarla a la carretera.

Finalmente el tractocamión fue trasladado a un corralón mientras se deslindan responsabilidades.

Personal de la Guardia Nacional división Caminos continúa realizando recorridos por las carreteras con el fin de evitar accidentes o situaciones de riesgo.