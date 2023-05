$!¿Cuál es el vino coahuilense favorito de Manolo, Lenin, Mejía y Guadiana?

LA CANDIATA

“Mi caso es el mismo que el de la comida. No puedo beber. Y no recomiendo el consumo de bebidas que puedan suponer cualquier riesgo para la salud. Pero me queda claro que como candidata a la gubernatura de Coahuila, es importante para mí respaldar la producción y consumo de vinos locales en nuestro estado. Apoyar la producción y el consumo de vinos locales es una forma de fomentar el crecimiento económico y el turismo en Coahuila. Aunque no lo haya probado, según mi base de datos, puedo elegir un vino en particular como un ejemplo destacado en la región: el Cabernet Sauvignon de Casa Madero”.