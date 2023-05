De AHMSA al Zócalo; pedirán obreros a López Obrador que destrabe negociaciones

MONCLOVA, COAH.- Ante la desesperación por no recibir su salario ni prestaciones y ver su fuente de empleo totalmente paralizada, obreros de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) viajarán en autobuses a la Ciudad de México, donde harán un plantón frente a Palacio Nacional.

Será la próxima semana cuando se dé este movimiento, el cual tiene como objetivo el pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que agilice los procesos legales para que la empresa pueda destrabarse y reciba recurso fresco de parte de los nuevos accionistas.

Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, declaró que son aspectos legales que competen al Gobierno Federal los que están impidiendo que la negociación para la llegada de recursos se logre en su totalidad.

“No se han invertido los primeros 50 millones de dólares por esos aspectos legales, el nuevo (accionista) no quiere inyectarle por que quiere todo firme y el que se va no se quiere ir por que no se qué pedirá, pero es la bronca ante la Federación es por esas últimas firmas.

“Ya no podemos estar viviendo así, a nosotros nos interesa que llegue esa inversión que nos quieren trabas en aspectos legales de dinero”, dijo el líder sindical.

Leija Escalante dio a conocer que cuando menos serán tres camiones en los que viajarán a la capital, para hacer visible que la problemática de AHMSA está perjudicando a miles de familias de la Región Centro y Carbonífera de Coahuila, toda vez que los obreros tienen semanas sin recibir su salario y prestaciones.