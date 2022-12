Detectan médicos omisiones de cuidado en Saltillo; reportan al mes a siete niños desatendidos

Cada mes al menos 7 niños y niñas son canalizados del Hospital Materno Infantil a la Procuraduría para Niños Niñas y la Familia (Pronnif) por omisión de cuidado; es decir, un total de 77 menores en lo que va del año.

Carlos Oyervides, director del nosocomio, señaló que afortunadamente los médicos son muy sensibles para identificar cuando hay maltrato, pero lo más frecuente son casos de omisión de cuidado.

“Debemos tener por mes unos dos casos donde damos aviso a las autoridades y ellos son quienes determinan la situación. Desde que no les ponen las vacunas, no los registran y no les dan de comer lo que ellos necesitan”, comentó.

Refirió que en un estudio realizado hace casi cinco años se identificó que padres de familia alimentaban a sus bebés con chetos o refresco desde los tres y cuatro meses de vida.

“Los hábitos alimentarios de los chicos de Saltillo son malos, les dan coca o chetos que deshacen en la boca los ingieren desde los 3 meses”, comentó.

Esto puede provocar obesidad infantil a largo plazo, por lo que luego deben ser atendidos en la Clínica de la Obesidad, donde al menos 7 niños en edad escolar permanecen en un tratamiento interdisciplinario.

En las primeros siete meses del año, la Pronnif reportó que en promedio cada día abren 8.5 expedientes por omisiones de cuidado.

“¿Qué es lo que la mayor parte vemos en el estado?, niños solos en calle, niños solos en casa, niños que se encuentran vagando a altas horas de la noche, se les salen a los papás por un descuido, vemos omisiones de cuidado en desnutrición, todas esas omisiones de cuidado hay que tener en cuenta que hay repercusiones”, dijo Leticia Sánchez, titular de la Pronnif, en agosto.