A más de dos años que se descubrió un desvío de mas de siete millones de pesos, del fondo de pro huelga de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático -que respalda a obreros de Altos Hornos de México-, los ex líderes sindicales que son investigados por tal situación, manifestaron la intención de reparar el daño al gremio.

Gerardo Escobedo, vocero del Sindicato, informó que durante la última audiencia (el mes anterior) se solicitó por parte de Patricio “N” Jorge “N” y Francisco “N” -ex secretario general, ex presidente del consejo y ex tesorero de la Sección 288- un plazo de 30 días para hacer un ofrecimiento al gremio y con este tratar de reparar el daño.

La propuesta podría ocurrir en los próximos días, dado que a finales del mes de vence la fecha que se otorgó.

“Desde la última audiencia, el mes pasado, se pidió por parte de ellos una prórroga un periodo de 30 días para tratar de llegar a un ofrecimiento que ellos hiciera para estar los dos de acuerdo, nosotros como sindicato y ellos como las personas que cometieron es situación”, comentó el vocero.

Dijo que continúan a la espera de que los abogados del sindicato y los abogados defensores se reúnan para informar sobre el ofrecimiento que se planea hacer.

Tan pronto se informe al gremio sobre esta propuesta para la reparación del daño, este será informado en una asamblea a todos los trabajadores de la sección, debido a que ellos fueron los principales afectados, por lo que solicitaron que se demandara a los responsables ante la autoridad competente.

“Ya sería una cuestión, no de solo nosotros como sindicato, sino de los trabajadores directamente, porque en su momento ellos fueron los que por medio de una asamblea hicieron la petición para que se hiciera la auditoría y se procediera con las personas involucradas”, mencionó.

El vocero destacó que son 7.4 millones de pesos lo que desviaron del fondo de prohuelga, aunado a otras cantidades de cuentas alternas de la Sección 288, pero la prioridad es que se repare el daño del fondo de prohuelga, pues este recurso debe de ser entregado a cada uno de los trabajadores durante el primer semestre del año entrante.

Cabe señalar que al haber este faltante, el Sindicato Nacional Democrático, a través de la Sección 288, ha solicitado préstamos bancarios para poder pagar la pro huelga a sus trabajadores por dos años consecutivos.