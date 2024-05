Hombre adicto a las drogas se quita la vida, en Saltillo

Durante la tarde de este domingo se presentó otro suicidio en la ciudad cuando un hombre, bajo los influjos de las drogas, optó por quitarse la vida, siendo encontrado por su familia, que quedó atónita ante tan lamentable suceso.

Fue alrededor de las 3:30 de la tarde que se reportó el deceso de Luis Alfonzo, de 39 años, quien, según sus familiares, desde la noche del sábado subió a la parte alta del domicilio a consumir sustancias prohibidas, ya que tenía un severo problema con las drogas.

No fue hasta la tarde que, al ver que no bajaba, su cuñada subió para ver si todo estaba bien. Sin embargo, lo encontró suspendido, por lo que llamó al padre de Luis para que hicieran algo por él. A pesar de que lo descolgaron, nada pudieron hacer por él, pues ya no contaba con signos vitales, de acuerdo con la valoración de los cuerpos de emergencia que llegaron ante el reporte de una persona sin vida.

Por lo anterior, elementos de la Fiscalía General del Estado se presentaron en el domicilio, ubicado en la colonia Héroes de Nacozari, donde ocurrió la tragedia. Allí tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron las diligencias para el levantamiento del cuerpo y las evidencias a su alrededor, que incluían varias botellas de alcohol y drogas.

Finalmente, los elementos ministeriales ordenaron el traslado del cuerpo al SEMEFO para continuar con las diligencias correspondientes en torno a estos hechos.