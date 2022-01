Investigan a exalcaldes de La Laguna denunciados por la ASE; entre ellos Jorge Zermeño

TORREÓN, COAH.- El Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, confirmó que la dependencia a su cargo investiga a exalcaldes de La Laguna, que acaban de terminar su gestión y que fueron denunciados por la Auditoria Superior del Estado (ASE), dadas las inconsistencias en las cuentas públicas que presentaron, entre ellos el ex edil de Torreón.

El Fiscal comentó que en caso de que los ex alcaldes no cumplan con las observaciones que les hace la ASE en el tiempo estimado por la ley en la materia podrían ser detenidos por peculado la mayoría de ellos y que es un delito que no prescribe.

Mencionó que dentro de estos están los ex presidentes municipales de Viesca, Matamoros, Francisco I. Madero, Torreón y también el de Parras de la Fuente, pero que si son bastantes las denuncias que tienen de parte de la Auditoría Superior del Estado.

Las denuncias en contra de los ex alcaldes derivaron de la ASE, porque no en tiempo no se cubrieron las observaciones realizadas a los estados financieros, tanto de las tesorerías municipales como de los organismos desconcentrados, por eso fueron generadas las denuncias.

Los delitos que se investigan en contra de los ex alcaldes son peculado y ejercicio indebido de funciones, por decenas de millones de pesos en cada uno los municipios.

Por otra parte, ayer el gobernador Miguel Riquelme, acompañado del Fiscal General del Estado, presidió la reunión de Coordinación en Materia de Seguridad de La Laguna que celebra periódicamente con mandos militares y los jefes de los distintos cuerpos policiacos, con el fin de redoblar esfuerzos para mantener a Coahuila seguro.

El Fiscal General de Coahuila, informó que se analizaron estrategias de seguridad que permitan garantizar la tranquilidad de la región y se recogieron opiniones de ciudadanos y asociaciones sobre temas sensibles que aquejan a la población.

Dio a conocer el instrumento de denuncia segura, instancia que a la vez permite poner a disposición de los laguneros la información necesaria para la formulación de proyectos e iniciativas que contribuyan a garantizar la seguridad de los vecinos y de su comunidad.