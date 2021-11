Joven desesperado pide que le regresen a su cachorro ‘Diminuty’; se perdió en colonia de Saltillo

El pasado lunes el cachorro “Diminuty”, de Alan Garza, salió de casa por un descuido y se extravió en la colonia La Florida, pero tras el reporte de varias personas en la colonia Oceanía, su propietario cree que quien lo tiene no quiere regresarlo.

Fueron unos jóvenes que lo encontraron enfrente de su casa en la calle Correcaminos de la colonia La Florida, y se lo entregaron a una señora que hace tiempo perdió a su mascota, pero no le preguntaron el nombre del cachorro o su dirección, relató Alan.

La descripción del Chihuahua minitoy que dieron los jóvenes coincide con el pequeño “Diminuty”, quien había permanecido ocho años con su propietario hasta el pasado lunes.

“Me lo regaló mi hermano mayor en un cumpleaños, ese perro es mi vida, hacemos todo juntos, siempre ha sido muy manso, es cero agresivo y nunca he estado más de dos días sin mí, me da miedo que algo le pase porque es muy inocente, es mi compañero de vida, no tenerlo me causa un dolor y un vacío horrible”, comentó Alan.

Además de pegar anuncios para encontrarlo e iniciar una campaña en redes sociales para encontrarlo, aseguró que acudirá casa por casa a partir de mañana hasta encontrarlo.

“No dejaré de caminar y preguntar por todo Saltillo y si es necesario Ramos y Arteaga, pensé que quien lo tenía quería dinero, ya ofrecí recompensa de 3 mil pesos pero no sale la señora a quien se lo dieron sin saber si era o no su dueña.

“Señora, si lee esto: yo duermo, veo pelis, paso frío, caray, hasta voy al baño con mi Diminuty, no puedo estar sin él, ni él sin mí”, publicó en sus redes sociales.