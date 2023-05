Madres de familia cierran primaria de Monclova, exigen destitución de directora

MONCLOVA, COAH.- Miembros de la Sociedad de Padres de Familia de la primaria Julia Cantú Ford 128, exhibieron presuntas irregularidades en los manejos de recursos del plantel por parte de la directora, a quien señalan por dar un mal trato a maestros y alumnos y piden a la Secretaría de Educación de Coahuila que la cese.

Por estas razones cerraron la escuela ubicada sobre la Avenida Industrial en Monclova a las 07:30 horas y colocaron pancartas para exponer sus inconformidades.

TE PUEDE INTERESAR: Escuelas sin violencia en Acuña es tarea de maestros; padres deben formar niños respetuosos

Esta situación sorprendió a alumnos y padres de familia, quienes reclamaban a la Mesa Directiva por perjudicar a los estudiantes, toda vez que no se informó sobre las medidas a tomar y el alumnado acudió normalmente a clases.

Nallely Gallegos, miembro de la Mesa Directiva de la Sociedad de Padres de Familia, dijo que la inconformidad viene desde años atrás, ya que la directora Lucila Marcela Carmona no rinde cuentas de las cuotas escolares que recibe ni de los recursos que ingresa por las actividades realizadas en la escuela.

Además afirmó que no se atienden casos de bullying por parte de la directora y por el contrario crea división entre los maestros.

EXIGEN SU SALIDA

Al sitio llegó Felix Alejandro Rodríguez Ramos, subdirector de Servicios Educativos, quien informó a la Mesa Directiva que su caso ya se turnó ante las autoridades de la Secretaría de Educación en el estado, y están en vías de darle solución.

Pidió que se abrieran las puertas del plantel, para no poner en riesgo a los alumnos que ya estaban en el lugar y posterior a ello se reunió con ellas para aclarar sus dudas.

“Hay niños que el papá no se baja del carro, solo se baja el niño y se va y no se da cuenta si está abierta la escuela, es mucha responsabilidad y mucho peligro cuando los padres de familia creen que sus hijos están en un lugar seguro y resulta que hubo alguien que cerró. Además no debían de haberla cerrado porque no se les ha dejado de atender, ni en los presencial ni en llamadas por teléfono”, dijo el directivo.

La directora por su parte, no se presentó en el plantel y no se ha reunido con los padres de familia.