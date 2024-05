Llaman a fortalecer lazos entre Coahuila y Texas ante potencial por el nearshoring

El Mandatario señaló que el año pasado, en reunión co n Greg Abbott, gobernador de Texas, dialogaron de la grandeza y buena relación entre ambos estados, del trabajo en equipo que se realiza en materia de seguridad y migración, y acordaron llevar esta relación al siguiente nivel de colaboración.

“La relación entre México y Estados Unidos es fundamental en todos los sentidos. El país con el que México hace más tratados comerciales es con EU, pero el país con el que EU hace más negocio y tratados comerciales es México; es decir, del país más económicamente fuerte del mundo, su principal socio comercial a nivel mundial somos nosotros”, recordó.

Por eso, indicó para Coahuila es sumamente importante la relación y colaboración con el gobierno de EU, donde Texas y Coahuila son de los estados más fuertes y desarrollados.

“Tenemos una gran área de oportunidad, todo lo que quiera invertir Texas en México aquí la tienen de papita en Coahuila, pues éramos los mismos hace 200 años, hasta deberíamos hacer un pasaporte especial de los coahuil-texanos, no pidan visas ni de allá pa’cá, ni de aquí pa’llá”, afirmó.

Destacó que coahuilenses y texanos sienten un orgullo muy particular de sus raíces, por eso no es casualidad que sientan un orgullo muy particular de su origen. Refirió que la Bandera de Coahuila y Texas, hace 200 años, tenía dos estrellas y, al separarse una se quedó en EU, con Texas, y la otra en México, con Coahuila, por eso uno de los símbolos de nuestro estado es esa estrella.