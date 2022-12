Multas contra Parque Industrial 2020 y empresa Níquel Cromex se impondrán en año y medio máximo

El procedimiento sancionador contra el Parque Industrial 2020 y la empresa Níquel Cromex, por arrojar aguas residuales contaminadas con níquel y cromo al arroyo Las Flores puede llevar hasta año y medio, dependiendo de los alegatos y defensa de las partes señaladas, conforme a los tiempos que marca la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.

Por lo pronto, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila clausuró la tubería de descarga y, ahora, una empresa privada de manejo de desechos industriales se encarga del manejo de las aguas residuales.

Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, titular de la Procuraduría, informó que el Parque Industrial 2020 permitió la instalación de la empresa antes de estar terminado el Parque y tampoco contaba con estudios de impacto ambiental.

Por su parte, Níquel Cromex no contaba con estudios de impacto ambiental y pretendía hacer válidos documentos de cuando operaban en Arteaga anteriormente.

Explicó que el estudio de laboratorio de las aguas residuales determinó que están dentro de la norma de manejo para ese tipo de desecho, pero no pueden ser tiradas al arroyo, por ese motivo se abrió el procedimiento sancionador y las autoridades clausuraron la tubería de desagüe.

“El Parque no estaba conectado a la red de drenaje de Aguas de Saltillo. Todavía su permiso de construcción está vigente, entonces los ampara para que puedan conectarse en el transcurso de un año.

“Lo que estuvo mal, es que el Parque no debió haber vendido o rentado y permitido esa construcción (de la empresa) porque todavía no estaba terminado el Parque, tan es así que no estaba terminada la conexión al drenaje”, dijo.

El monto de las sanciones contra el Parque Industrial y Níquel Cromex, por las descargas clandestinas detectadas a mediados de noviembre pasado, dependerá de los resultados de las investigaciones, de la gravedad de la acción, si son grandes o pequeñas empresas, si son reincidentes, de acuerdo con la Ley.

Una vez que se termine el procedimiento de investigación y de alegatos, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila definirá el monto de la multa a cada parte involucrada. La sanción iría de los 86 mil 435 pesos a los seis millones 914 mil pesos.

La Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente también iniciaron procedimiento sancionador, y aplicarán sus propias multas.