No a la reforma eléctrica de AMLO, reitera Riquelme

Desde el municipio de Viesca, en donde está instalada la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, manifestó su rechazo a la Reforma de la Industria Eléctrica, propuesta por el Gobierno Federal, y dijo estar respaldado por los diputados federales de la entidad.

Además, en Viesca, en donde hizo entrega de obras de pavimentación, explicó que Coahuila no se doblega ante la falta de recursos económicos por la reducción de dinero en el Presupuesto Federal.

“A Coahuila le duele la aprobación de la reforma eléctrica”, dijo el Gobernador de Coahuila, “y los diputados se han enfrentado y han manifestado su postura, si no cambian hacia lo que realmente requiere el país y nosotros como entidad, me han manifestado, no habrán de aprobar la reforma. Si quieren que se embarquen otros”.

En Viesca fue inaugurada en el 2018 la Planta Solar Villanueva con una inversión de 650 millones de dólares y la instalación de 2.3 millones de paneles solares en una extensión de 2 mil 400 hectáreas a través de la empresa Enel Green Power

Riquelme reiteró que aquí en Coahuila “los diputados por los cuales confiaron saben perfectamente que requerimos la energía solar, la eólica, qué mejor que Viesca conoce perfectamente la inversión y que se pone en riesgo derivado de esa reforma. Nadie lo dice, yo sí. Todos los diputados dicen que se puede, los de Coahuila, no”.

VIENEN RETOS

Al hablar sobre los retos que enfrenta Coahuila de forma inmediata dijo que estos son: detener los contagios y el retorno a clases con la ayuda de maestros y familias.

“Nuestra infraestructura educativa tiene un importante rezago en el número de escuelas en todas las regiones”, explicó el mandatario, “hoy en día con el paso de los años y falta de mantenimiento y más cosas que hemos enfrentado, hasta el pago de nómina, que es lo primero que tenemos que cubrir”

Las escuelas, para el regreso a clases deben tener como indispensable agua y baños limpios, pero además de los protocolos de salud, ese reto se tiene que enfrentar como sociedad.