No vamos a jugar con el destino del estado, asegura Miguel Riquelme

De cara a la elección del próximo año, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, afirmó que “en Coahuila no vamos a negociar, ni a jugar con el destino de nuestro estado”, por lo que llamó a la unidad dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En sesión del Consejo Político Estatal del tricolor, en la que se tomó protesta a los 38 comités municipales, Riquelme subrayó que se vive un momento crucial para el presente y futuro de la entidad y que el partido tricolor, así como sus militantes, tienen la encomienda de ganar las diputaciones y gubernatura el próximo año.

“El PRI será la última línea de defensa en la competencia electoral contra el populismo fracasado y peligrosamente autoritario que oculta sus errores y justifica sus vicios disfrazados de buena voluntad”, expresó.

“Aquí en Coahuila le vamos a ganar a Morena, a la buena, al tú por tú, con las estrictas reglas de nuestra democracia”, enfatizó Miguel Riquelme.

Señaló que el partido elegirá al mejor cuadro para encabezar el proyecto para la gubernatura, pues el futuro de Coahuila está en juego, dijo el primer priista del estado ante cerca de 35 mil simpatizantes que acudieron al evento.

‘RIQUELME, EL MEJOR ACTIVO’

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, estuvo presente en la sesión y destacó la gestión de Riquelme como gobernador, incluso lo calificó como el mejor activo del PRI no sólo a nivel estatal, sino también nacional.

“Miguel Riquelme es el mejor activo político del PRI no solo en Coahuila, sino también a nivel nacional”, enfatizó durante su participación en el Consejo Político Estatal.

“Alito” consideró que Morena, la segunda fuerza política en el estado, no conoce Coahuila y ya demostró que no sabe gobernar el país ni las entidades federativas, pues señaló que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se empeñó en destruir y no logró resultados económicos, de salud y de seguridad a nivel federal. Con información de Nazul Aramayo