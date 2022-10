Si bien las quejas por fallas son recurrentes, no han pasado de eso

De los 30 elevadores con los que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta en sus hospitales, clínicas y oficinas administrativas, no se tiene registro de accidentes, no obstante que son constantes los reportes de fallas.

A través de una solicitud de información realizada al IMSS a nivel nacional se pidió, entre otras cosas, saber “accidentes (desglose por clínica, hospital, oficina administrativa o cualquier otro inmueble) en los elevadores de la delegación Coahuila del IMSS en el período 2010 al 2021.

Sin embargo, la repuesta de la delegación, ahora conocida como Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Coahuila (OOADC), dio a conocer que realizaron la búsqueda y no encontraron la información, pero tampoco están obligados a poseerla.

“Al respecto me permito informarle que después de una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los archivos físicos y electrónicos de las unidades médicas y no médicas del IMSS, no se encontraron documentos que contengan la información requerida”, señala en la respuesta.

Además se invoca el criterio 07/17 en el cual se establece que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental y su reglamento prevén un procedimiento a seguir para declarar la inexistencia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con el inventario de elevadores del IMSS Coahuila, la ciudad de Saltillo abarca la mayoría con 10, de los cuales se distribuyen dos en el Hospital General número Dos, dos más en el Hospital General de Zona número Uno, dos en la Clínica 89 del Centro Metropolitano.

También uno en funciones en la delegación estatal en el bulevar Venustiano Carranza, y otro más en la subdelegación ubicada en el bulevar Hinojosa, así como uno en la Clínica Familiar 73 de la calzada Antonio Narro, y el último en la Clínica Familiar número 82 del Fraccionamiento Urdiñola.